Nom Prolog um Dënschdeg war et elo déi éischten Etapp vum Tour de Romandie am Cyclissem.

Et gewënnt de Belsch Dylan Teuns virum Rohan Dennis. Den Australier ass no der éischter Etapp am Tour de Romandie och neie Leader.

De Bob Jungels gouf den 118. op iwwer 10 Minutten. De Lëtzebuerger war 14 Kilometer virun der Arrivée an eng Massechute verwéckelt an huet sech den Ielebou an d'Gesiicht geschréipst.

D'Klassement vun der Etapp

1 TEUNS Dylan Bahrain - Victorious 4:23:58

2 DENNIS Rohan Jumbo-Visma ,,

3 HIRSCHI Marc UAE Team Emirates 0:02

4 VLASOV Aleksandr BORA - hansgrohe ,,

5 HERMANS Quinten Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux ,,

6 O'CONNOR Ben AG2R Citroën Team 0:04

7 CARUSO Damiano Bahrain - Victorious ,,

8 AYUSO Juan UAE Team Emirates ,,

9 CRAS Steff Lotto Soudal ,,

10 SCHMID Mauro Quick-Step Alpha Vinyl Team ,,

...

118 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 10:34

De General

1 DENNIS Rohan Jumbo-Visma 4:29:48

2 GROßSCHARTNER Felix BORA - hansgrohe 0:16

3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers ,,

4 TEUNS Dylan Bahrain - Victorious 0:18

5 SCHMID Mauro Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:20

6 AYUSO Juan UAE Team Emirates ,,

7 HONORÉ Mikkel Frølich Quick-Step Alpha Vinyl Team ,,

8 BEVIN Patrick Israel - Premier Tech 0:22

9 VLASOV Aleksandr BORA - hansgrohe 0:23

10 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates ,,

...

110 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 10:58