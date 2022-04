Op der 3. Etapp vum Tour de Romandie ass et iwwer 165 Kilometer vu Valbroye zeréck op Valbroye gaangen.

De Patrick Bevin huet e Freideg déi drëtten Etapp vum Tour de Romandie gewonnen an domadder déi drëtt Dagesvictoire vum Ethan Hayter verhënnert. Den Neiséilänner huet sech no 165 Kilometer ronderëm Valbroye am Sprint aus engem klenge Peloton eraus virum Hayter an dem Rohann Dennis duerchgesat.

Domadder bleift den Dennis Leader am General.

De Bob Jungels ass e Freideg den 61. op eng Minutt an 49 Sekonne ginn. Am General ass de Jungels de 84. op 12 Minutten an 51 Sekonnen.

D'Klassement vun der Etapp

1 BEVIN Patrick Israel - Premier Tech 3:53:27

2 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers ,,

3 DENNIS Rohan Jumbo-Visma ,,

4 SMITH Dion Team BikeExchange - Jayco ,,

5 HERMANS Quinten Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux ,,

6 CARUSO Damiano Bahrain - Victorious ,,

7 FISHER-BLACK Finn UAE Team Emirates ,,

8 GROßSCHARTNER Felix BORA - hansgrohe ,,

9 ARNDT Nikias Team DSM ,,

10 HONORÉ Mikkel Frølich Quick-Step Alpha Vinyl Team ,,

...

61 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 1:49

De General

1 DENNIS Rohan Jumbo-Visma 12:28:06

2 BEVIN Patrick Israel - Premier Tech 0:14

3 GROßSCHARTNER Felix BORA - hansgrohe 0:18

4 SCHMID Mauro Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:22

5 TEUNS Dylan Bahrain - Victorious ,,

6 AYUSO Juan UAE Team Emirates ,,

7 HONORÉ Mikkel Frølich Quick-Step Alpha Vinyl Team ,,

8 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates 0:25

9 VLASOV Aleksandr BORA - hansgrohe 0:27

10 HIRSCHI Marc UAE Team Emirates 0:28

...

84 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 12:51