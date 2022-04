Am Tour of Hellas a Griicheland koum de Luc Wirtgen op der 3. Etapp als 8. an der nämmlechter Zäit wéi de Gewënner Lennert Teugels un.

Am Generalklassement ass de Lëtzebuerger Profi de 4. op 2 Minutten an 2 Sekonnen hannert dem Leader Aaron Gate aus Neiséiland. D'Klassement vun der 4. Etapp 1 TEUGELS Lennert Tarteletto - Isorex 4:11:57

2 ZARDINI Edoardo Drone Hopper - Androni Giocattoli ,,

3 ILIAS Periklis Greece ,,

4 MARCHAND Gianni Tarteletto - Isorex ,,

5 DOUBLE Paul Mg.K Vis-Color for Peace-VPM ,,

6 BUDYAK Anatoliy Terengganu Polygon Cycling Team ,,

7 PRONSKIY Daniil Astana Qazaqstan Development Team ,,

8 WIRTGEN Luc Bingoal Pauwels Sauces WB ,,

9 MILTIADIS Andreas Cyprus ,,

10 SVESTAD-BÅRDSENG Embret Team Coop ,, De General 1 GATE Aaron Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling 12:25:50

2 TEUGELS Lennert Tarteletto - Isorex 1:52

3 STEWART Mark Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling 1:56

4 WIRTGEN Luc Bingoal Pauwels Sauces WB 2:02

5 MARCHAND Gianni Tarteletto - Isorex ,,

6 DOUBLE Paul Mg.K Vis-Color for Peace-VPM 2:06

7 ZARDINI Edoardo Drone Hopper - Androni Giocattoli 2:07

8 MOLLY Kenny Bingoal Pauwels Sauces WB ,,

9 MILTIADIS Andreas Cyprus 2:11

10 BUDYAK Anatoliy Terengganu Polygon Cycling Team 2:13