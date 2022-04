Gewonnen huet de Kolumbianer Sergio Higuita an engem Sprint aus engem klénge Grupp eraus. Op Plazen 2 an 3 koumen den Aleksandr Vlasov an de Juan Ayuso.

D'Kinneksetapp vun der Tour de Romandie goung iwwer 180 Kilometer mat 6 Biergwäertunge vun Aigle op Zinal. Déi schwéier Etapp ass op der Schlussmontée entscheet ginn. 10 Coureuren waren zesummen op d'Arrivée komm. Déi schnellste Been hat um Enn de de Sergio Higuita. Hannendru huet sech den Aleksandr Vlasov virum Juan Ayuso déi 2. Plaz geséchert. De Bob Jungels ass als 54. mat engem Retard vun 8 Minutten an 3 Sekonnen iwwer d'Arrivée gefuer. Am General ass de Rohan Dennis virun der leschter Etapp op der 1. Plaz bliwwen. Hei ass de Bob Jungels den 62. op iwwer 20 Minutten. D'Klassement vun der Etapp 1 HIGUITA Sergio BORA - hansgrohe 4:58:52

2 Wlassow Aleksandr BORA - hansgrohe ,,

3 AYUSO Juan VAE-Team Emirates ,,

4 O'CONNOR Ben AG2R Citroën-Team ,,

5 PINOT Thibaut Groupama - FDJ ,,

6 Wald Michael Israel - Premier Tech ,,

7 MÄDER Gino Bahrain - Siegreich ,,

8 REICHENBACH Sebastian Groupama - FDJ ,,

9 GESCHKE Simon Cofidis ,,

10 VERONA Carlos Movistar-Team ,,

...

54 Jungels Bob AG2R Citroën-Team 8:03 De General 1 Dennis Rohan Jumbo-Visma 17:27:01

2 AYUSO Juan VAE-Team Emirates 0:15

3 Wlassow Aleksandr BORA - hansgrohe 0:18

4 O'CONNOR Ben AG2R Citroën-Team 0:25

5 PLAPP Lukas INEOS-Grenadiere 0:30

6 MÄDER Gino Bahrain - Siegreich 0:32

7 REICHENBACH Sebastian Groupama - FDJ 0:37

8 OHNE Neilson EF Education-EasyPost 0:41

9 GESCHKE Simon Cofidis 0:42

10 CRAS Steff Lotto Soudal 0:45

...

62 Jungels Bob AG2R Citroën-Team 20:51