Am Zäitfuere op der leschter Etapp setzt sech de Russ virum Simon Geschke an dem Gino Mäder duerch. De Leader O'Connor fält op déi 5. Plaz zeréck.

Déi fënnef a lescht Etapp vum Tour de Romandie war en Zäitfueren iwwer 15,8 km vun Aigle op Villars. Den Aleksandr Vlasov hat déi séierst Been an huet sech um Schluss mat enger Avance vun 31 Sekonne géint den Däitsche Simon Geschke duerchgesat. Déi drëtt Plaz goung un de Lokalmatador Gino Mäder. De Ben O'Connor, dee virun der leschter Etapp Éischten am General war, gouf just den Zéngten an huet domat seng Leaderpositioun verluer.

Am Schlussklassement spréngt den Aleksandr Vlasov vun der zweeter op déi éischt Plaz. Den Gino Mäder klasséiert sech no senger Performance am Zäitfueren nach als Zweeten, virum Simon Geschke. Den Juan Ayuso an de Ben O'Connor musse sech um Schluss mat der véierter a fënnefter Plaz zefridde ginn.

D'Klassement vun der Etapp

1 VLASOV Aleksandr 33:40

2 GESCHKE Simon 0:31

3 MÄDER Gino 0:36

4 CARUSO Damiano 1:04

5 KRUIJSWIJK Steven 1:05

6 PINOT Thibaut 1:07

7 TAARAMÄE Rein 1:25

8 AYUSO Juan ,,

9 KUSS Sepp 1:26

10 O'CONNOR Ben 1:40

D'Generalklassement

1 VLASOV Aleksandr 18:00:59

2 MÄDER Gino 0:50

3 GESCHKE Simon 0:55

4 AYUSO Juan 1:22

5 O'CONNOR Ben 1:47

6 CARUSO Damiano 1:51

7 KRUIJSWIJK Steven 1:52

8 DENNIS Rohan 1:54

9 PLAPP Luke 2:08

10 RUBIO Einer Augusto 2:13