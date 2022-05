Am Sprint konnt sech de Lëtzebuerger Champion op der éischter vu véier Coursen an Tschechien duerchsetzen a start och e Freideg am Trikot vum Leader.

D'Klassement 1 KOCKELMANN Mathieu Luxembourg 2:36:14

2 LYKKE Frederik Denmark ,,

3 MORGADO António Portugal ,,

4 BELLETTA Dario Igor Italy ,,

5 VAN MECHELEN Vlad Belgium ,,

6 HERZOG Emil Germany ,,

7 SIVOK Tomáš Slovakia ,,

8 ISIDORE Noa France ,,

9 PAJUR Romet Estonia ,,

10 HUISING Menno Netherlands ,,

...

43 MICHOTTE Niels Luxembourg ,,

75 VLAD Andru-George Luxembourg +8:54

76 BERNS Mats Luxembourg ,,

90 KORVA Oliver Luxembourg ,,

98 KLEMAN Lenny Luxembourg +16:02