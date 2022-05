E Freideg goufen direkt zwou Courssen an Tschechien gefuer, woubäi de Lëtzebuerger Leader seng Avance ausbaue konnt.

Den zweeten Dag vun der Course war en zwou Etappen opgedeelt. Am éischten Deel, e Contre la montre iwwer 11,2 Kilometer, konnt sech nees de Lëtzebuerger Mathieu Kockelmann duerchsetzen, dat mat 13 Minutten a 56 Sekonnen. Domadder war hien 3 Sekonne méi séier, wéi den Emil Herzog aus Däitschland an hat 13 Sekonnen Avance op de Romet Pajur aus Estland.

Am zweeten Deel goung et iwwer 57 Kilometer vu Steti op Steti. Dës Course gouf vum Romet Pajur gewonnen. Déi meescht Lëtzebuerger, dorënner de Mathieu Kockelmann, sinn an der selwechter Zäit wéi de Gewënner iwwert d'Arrivée gefuer an esou bleift de Kockelmann e weideren Dag am Leadertrikot.

D'Klassement

1 KOCKELMANN Mathieu Luxembourg 4:04:55

2 HERZOG Emil Germany 0:13

3 PAJUR Romet Estonia 0:17

4 EGHOLM Kristian Denmark 0:32

5 NOVÁK Pavel Czech Republic 0:34

6 MORGADO António Portugal 0:40

7 VLOT Mees Netherlands 0:41

8 VAN MECHELEN Vlad Belgium ,,

9 NORDHAGEN Jørgen Norway ,,

10 MARIVOET Duarte Belgium 0:43

...

13 MICHOTTE Niels Luxembourg 0:46

83 BERNS Mats Luxembourg 11:00

91 VLAD Andru-George Luxembourg 11:37

92 KORVA Oliver Luxembourg 11:55

100 KLEMAN Lenny Luxembourg 18:24