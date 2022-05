Déi éischt Etapp vum Giro gouf iwwer 195 Kilometer vu Budapest op Visegrad an Ungarn. Et war eng Etapp mat zwee Tëscheprinter, ideal fir d'Spinterekippen.

Zwee Coureuren hate sech fréi an der Etapp an eng Echappée gewot a si si vum Peloton och fuere gelooss ginn, esou datt si no 45 Kilometer eng Avance vun 10 Minutten haten. Ma dono hu sech am Peloton dräi Coureure fonnt, déi Tempo gemaach hunn, an de Leit un der Spëtzt Minutt ëm Minutt ofgeholl hunn. 45 Kilometer virun der Arrivée war d'Avance vum Filippo Tagliani a Mattia Bais op ronn annerhallef Minutt geschmolt. 13 Kilometer virun der Arrivée war hir Aventure eriwwer an d'Sprinter hu sech lues a lues a Positioun bruecht.

Verschidde Coureuren haten nach probéiert erauszefueren, fir eng Avance op de leschte Kilometer ze kréien, wat hinnen awer net gegléckt ass. Zum Schluss setzt sech de Mathieu van der Poel duerch, dat virum Biniam Girmay an dem Pello Bilbao. E Bemol op dëser Etapp gouf et awer net. E puer Meter virun der Arrivée war nach eng Kéier ze meeschteren an hei koum et am Spëtzegrupp zu enger Chutte vum Caleb Ewan, dee mat ëm d'Victoire gekämpft hat.

D'Top 10

1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 4:35:28

2 GIRMAY Biniam Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux ,,

3 BILBAO Pello Bahrain - Victorious ,,

4 CORT Magnus EF Education-EasyPost ,,

5 KELDERMAN Wilco BORA - hansgrohe ,,

6 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers ,,

7 MOLLEMA Bauke Trek - Segafredo ,,

8 ULISSI Diego UAE Team Emirates ,,

9 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team +0:04

10 SKJELMOSE JENSEN Mattias Trek - Segafredo ,,