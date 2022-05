De Mathieu van der Poel fiert déi zweetbescht Zäit a bleift Éischten am General. De Podium gëtt vum Tom Dumoulin komplettéiert.

Op der zweeter Etapp goung et iwwer 9 km duerch déi ungaresch Haaptstad Budapest.

De Britt Simon Yates konnt an de Stroosse vu Budapest déi bescht Zäit fueren (11'50''41''') a gewënnt virum Gewënner vun der éischter Etapp, Mathieu van der Poel aus Holland. Den Tom Dumoulin gëtt mat engem Retard vu 5 Sekonnen op de Yates Drëtten. Déi éischt 3 waren déi eenzeg Coureuren, déi de Parcours ënnert zwielef Minutten hannert sech bruecht hunn. D'Top 5 komplettéieren de Matteo Sobrero aus Italien an de Britt Ben Tulett.

Am General huet de van de Poel eng Avance vun eelef Sekonnen op den Zweetplacéierte Simon Yates a 16 Sekonnen op säi Landsmann Tom Dumoulin. De Simon Yates huet mat senger Victoire 22 Plazen am Klassement gutt gemaach an den Tom Dumoulin konnt sech och 22 Plazen no vir schaffen.

D'Klassement vun der Etapp

1 YATES Simon 0:11:50

2 VAN DER POEL Mathieu 0:03

3 DUMOULIN Tom 0:05

4 SOBRERO Matteo 0:13

5 TULETT Ben ,,

6 FOSS Tobias 0:17

7 KELDERMAN Wilco ,,

8 KÄMNA Lennard ,,

9 SCHMID Mauro 0:18

10 ARENSMAN Thymen ,,

D'Generalklassement

1 VAN DER POEL Mathieu 4:47:11

2 YATES Simon 0:11

3 DUMOULIN Tom 0:16

4 SOBRERO Matteo 0:24

5 KELDERMAN Wilco ,,

6 TULETT Ben ,,

7 FOSS Tobias 0:28

8 MOLLEMA Bauke ,,

9 BILBAO Pello 0:29

10 SCHMID Mauro ,,