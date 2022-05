Den Zweete gëtt iwwerdeems de Fransous Arnaud Démare an déi drëtt Plaz geet un de Fernando Gaviria.

E Sonndeg stoung déi 3. Etapp vum Giro d’Italia um Programm, bei där et iwwer 201 Kilometer vu Kaposvár op Balatonfüred an Ungarn gaangen ass.

Scho fréi huet sech ee Spëtzegrupp aus de Coureuren Samuele Rivi, Filippo Tagliani a Mattia Bais ofgesat an hat tëschenzäitlech eng Avance vun iwwer 3 Minutten. Ronn 40 Kilometer virun der Arrivée huet den Tagliani sech awer missen zréckfale loossen an och déi aner zwee Coureuren goufe 27 Kilometer viru Schluss ageholl.

Am Massesprint konnt de Mark Cavendish sech dunn um Enn déi bescht Positioun erfueren an d’Etapp virum Arnaud Démare an dem Fernando Gaviria fir sech entscheeden.

Am Generalklassement bleift de Mathieu van der Poel op der éischter Plaz, dat virum Simon Yates an dem Tom Dumoulin.

D'Klassement vun der Etapp

1 CAVENDISH Mark Quick-Step Alpha Vinyl Team 4:56:39

2 DÉMARE Arnaud Groupama - FDJ ,,

3 GAVIRIA Fernando UAE Team Emirates ,,

4 GIRMAY Biniam Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux ,,

5 MARECZKO Jakub Alpecin-Fenix ,,

6 THEUNS Edward Trek - Segafredo ,,

7 CONSONNI Simone Cofidis ,,

8 EWAN Caleb Lotto Soudal ,,

9 DAINESE Alberto Team DSM ,,

10 BAUHAUS Phil Bahrain - Victorious ,,

D’Generalklassement

1 VAN DER POEL Alpecin-Fenix 9:43:50

2 YATES Simon Team BikeExchange - Jayco +0:11

3 DUMOULIN Tom Jumbo-Visma +0:16

4 SOBRERO Matteo Team BikeExchange - Jayco +0:24

5 KELDERMAN Wilco BORA - hansgrohe ,,

6 TULETT Ben INEOS Grenadiers ,,

7 FOSS Tobias Jumbo-Visma +0:28

8 MOLLEMA Bauke Trek - Segafredo ,,

9 BILBAO Pello Bahrain - Victorious +0:29

10 SCHMID Mauro Quick-Step Alpha Vinyl Team ,,