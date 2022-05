E Sonndeg war déi lescht Etapp an Tschechien, bei där de Mathieu Kockelmann sech déi 12. Plaz konnt sécheren.

An der véierter an domat leschter Etapp iwwer 96,4 Kilometer zu Terezin konnt den Italiener Federico Savino sech am Sprint virum Tschech Milan Kadlec behaapten. Drëtten ass de Romet Pajur aus Estland ginn.

De Mathieu Kockelmann ass als 12. mat engem Retard vu 4 Sekonnen iwwer d’Ligne d’Arrivée gefuer a bleift domat de Véierten am Generalklassement mat engem Retard vun 1:49".

Gewonne gouf d’"Course de la Paix" vum Emil Herzog aus Däitschland, dat virum Portugis Antonio Morgado an dem Norweger Jørgen Nordhagen.

Den Niels Michotte ass an der Etapp de 40. ginn a klëmmt domat am General op déi selwecht Plaz, wärend den Andru-George Vlad sech als 61. an der Etapp an als 67. am Generalklassement klasséiert. De Mats Berns konnt d’Etapp net op en Enn fueren, nodeems e Samschdeg schonn den Oliver Korva an de Lenny Kleman hu missen opginn.

D'Klassement vun der Etapp

1 SAVINO Federico 2:18:21

2 KADLEC Milan ,,

3 PAJUR Romet +0:04

4 VAN MECHELEN Vlad ,,

5 STOLIC Mihajlo ,,

6 BELLETTA Dario ,,

7 MRAZ Daniel ,,

8 LYKKE Frederik ,,

9 LOZOUET Léandre ,,

10 ARRIGHETTI Nicolo ,,

...

12 KOCKELMANN Mathieu ,,

40 MICHOTTE Niels ,,

61 VLAD Andru-George +2:53

D’Generalklassement

1 HERZOG Emil 9:28:45

2 MORGADO Antonio +0:29

3 NORDHAGEN Jørgen +0:35

4 KOCKELMANN Mathieu +1:49

5 EGHOLM Kristian +2:23

6 NOVAK Pavel +2:25

7 VAN MECHELEN Vlad +2:31

8 VLOT Mees +2:32

9 RAGILO Frank +2:34

10 GROß Matteo +2:35

...

40 MICHOTTE Niels +15:32

67 VLAD Andru-George +29:19