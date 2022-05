Iwwer 172 Kilometer goung et en Dënschdeg vun Avola op Enta-Nicolosi mat um Schluss enger Arrivée op engem Bierg vun der Kategorie 1.

14 Leit hate sech fréi an der Etapp vum Peloton ofgesat, déi e maximalen Avantage vun eppes iwwer 11 Minutten haten. Dono huet de Peloton méi Tempo gemaach an hire Ecart ass geschmolt. Och d'Zesummenaarbecht huet dunn net méi geklappt an ee Coureur aus aus der Echappée ausgebrach, déi du lues a lues zesummegefall ass. Eng 15 Kilometer viru Schluss hat den Oldani en Avantage vu 45 Sekonnen op déi 6 Coureuren, déi aus der Echappée iwwreg bloufen. Ma datt sollt net dobäi bleiwen, hie gouf agefaangen an den Lopez a Kämna konnte sech ofsetzen, mam Lopez vun der Spëtzt, dat eng 5 Kilometer virun der Arrivée. Déi Attacken un der Spëtzt hunn dozou gefouert, datt d'Leit vir an der Echappée hiren Avantage op de Peloton hale konnten. Ronn 2 Kilometer virun der Arrivée, wéi nees de Kämna nees bei de Lopez bäigefuer ass, haten déi zwee en Avantage vu bal 4 Minutten op de Peloton an eng hallef Minutt op hiren nächste Poursuivant.

Et war dann och den Däitsche Lennard Kämna, deen am Sprint déi beschte Been hat, a sech op der Kopp géint de Juan Pedro Lopez konnt duerchsetzen. Drëtte gouf de Rein Taaramäe mat 34 Sekonne Retard op de Gewënner.

De Lopez ka seng Néierlag um Bierg wuel besser domadder verkraaften, well de Coureur vun Trek-Segafredo e Mëttwoch mam Leader-Trikot vum Giro d'Italia dierf un den Depart goen.

D'Top 10 vun der Etapp

1 KÄMNA Lennard BORA - hansgrohe 4:32:11

2 LÓPEZ Juan Pedro Trek - Segafredo ,,

3 TAARAMÄE Rein Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:34

4 MONIQUET Sylvain Lotto Soudal 2:12

5 VANSEVENANT Mauri Quick-Step Alpha Vinyl Team ,,

6 LEEMREIZE Gijs Jumbo-Visma 2:31

7 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 2:37

8 BARDET Romain ,,

9 BILBAO Pello Bahrain - Victorious ,,

10 ALMEIDA João UAE Team Emirates ,,

D'Top 10 vum Generalklassement

1 LÓPEZ Juan Pedro Trek - Segafredo 14:17:07

2 KÄMNA Lennard BORA - hansgrohe 0:39

3 TAARAMÄE Rein Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:58

4 YATES Simon Team BikeExchange - Jayco 1:42

5 VANSEVENANT Mauri Quick-Step Alpha Vinyl Team 1:47

6 KELDERMAN Wilco BORA - hansgrohe 1:55

7 BILBAO Pello Bahrain - Victorious 2:00

8 ALMEIDA João UAE Team Emirates ,,

9 PORTE Richie INEOS Grenadiers 2:04

10 BARDET Romain Team DSM 2:06