Keng Arrivée um Bierg, ma dofir awer 4 Biergwäertungen a ronn 4.500 Héichtemeter hunn e Freideg op der 7. Etapp vum Giro d'Italia op d'Coureure gewaart.

No de schwéieren 196 Kilometer tëscht Diamante a Potenza huet sech de Koen Bouwman d'Victoire aus der Echappée vum Dag eraus geséchert.

Um Enn waren et mam Koen Bouwman, Bauke Mollema, Tom Dumoulin dräi Hollänner an dem Italiener Davide Formolo véier Coureuren, déi aus der Echappée vum Dag iwwreg bliwwe sinn an d'Victoire ënnert sech ausgemaach hunn. No gudder Viraarbecht vum Tom Dumoulin huet sech säi Coequipier Koen Bouwman am Sprint duerchgesat. D'Plazen 2 an 3 ware fir de Bauke Mollema an den Davide Formolo.

De Peloton mam Leader Juan Pedro Lopez hat e Réckstand vun 2 Minutten an 59 Sekonnen.

Et bleift vir am General alles beim Alen. De Lopez bleift am Maglia Rosa. De Lennard Kämna huet als 2. e Réckstand vun 38 Sekonnen.

D'Klassement vun der Etapp

1 BOUWMAN Koen Jumbo-Visma 5:12:30

2 MOLLEMA Bauke Trek - Segafredo 0:02

3 FORMOLO Davide UAE Team Emirates ,,

4 DUMOULIN Tom Jumbo-Visma 0:19

5 VILLELLA Davide Cofidis 2:25

6 KÄMNA Lennard BORA - hansgrohe 2:59

7 ALBANESE Vincenzo EOLO-Kometa ,,

8 ALMEIDA João UAE Team Emirates ,,

9 VALVERDE Alejandro Movistar Team ,,

10 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers ,,

De General

1 LÓPEZ Juan Pedro Trek - Segafredo 28:39:05

2 KÄMNA Lennard BORA - hansgrohe 0:38

3 TAARAMÄE Rein Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 1:02

4 YATES Simon Team BikeExchange - Jayco 1:42

5 VANSEVENANT Mauri Quick-Step Alpha Vinyl Team 1:51

6 ALMEIDA João UAE Team Emirates 1:58

7 KELDERMAN Wilco BORA - hansgrohe 1:59

8 BILBAO Pello Bahrain - Victorious 2:00

9 BARDET Romain Team DSM 2:06

10 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers ,,