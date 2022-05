No 153 Kilometer hat de Belsch déi bescht Been an der Echappée an huet den Italiener Davide Gabburo an de Spuenier Jorge Arcas op d'Plazen 2 an 3 verwisen.

Eng 21 Mann staark Echappée hat sech forméiert, aus där zum Schluss och de Gewënner sollt erausgoen. D'Ekipp vum Thomas de Gendt Lotto Soudal hat direkt 3 Leit an dësen Deel vun der Course etabléiert an huet doamder gewisen, wat si hei wollten erreechen. Zwee vun hiren dräi Coureuren hunn dann och de Sprong an déi richteg méi kleng Grupp vu 4 Leit gepackt, déi zum Schluss ëm d'Victoire sollte Sprinten. A mat Hëllef vum sengem Teamkolleeg Harm Vanhoucke konnt de 35 Joer alen de Gent sech d'Victoire op dëser Etapp sécheren. De Maglia Rosa bleift weider op de Schëllere vum Spuenier Juan Pedro Lopez vun Trek-Segafredo. D'Top 10 vun der 8. Etapp 1 DE GENDT Thomas Lotto Soudal 3:32:53

2 GABBURO Davide Bardiani-CSF-Faizanè ,,

3 ARCAS Jorge Movistar Team ,,

4 VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 0:04

5 GIRMAY Biniam Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:15

6 SCHMID Mauro Quick-Step Alpha Vinyl Team ,,

7 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix ,,

8 POELS Wout Bahrain - Victorious 0:33

9 MARTIN Guillaume Cofidis ,,

10 FELLINE Fabio Astana Qazaqstan Team 2:56 D'Generalklassement 1 LÓPEZ Juan Pedro Trek - Segafredo 32:15:31

2 KÄMNA Lennard BORA - hansgrohe 0:38

3 TAARAMÄE Rein Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:58

4 MARTIN Guillaume Cofidis 1:06

5 YATES Simon Team BikeExchange - Jayco 1:42

6 VANSEVENANT Mauri Quick-Step Alpha Vinyl Team 1:47

7 KELDERMAN Wilco BORA - hansgrohe 1:55

8 ALMEIDA João UAE Team Emirates 1:58

9 BILBAO Pello Bahrain - Victorious 2:00

10 PORTE Richie INEOS Grenadiers 2:04