Gran Fondo Fränk Schleck zielt als Qualifikatioun fir d'UCI World Gran Fondo Championships, déi vum 1. bis de 5. September zu Trient an Italien sinn.

Gran Fondo ass also eng kompetitiv Course, déi awer am normale Stroosseverkéier gefuer gëtt. Dat heescht och, datt ee sech muss un de Code de la Route halen. Déi leschten zwee Joer ware wéinst der Corona-Pandemie méi speziell. Dëst Joer kann awer nees ënner normale Konditioune gefuer ginn.

Gran Fondo Fränk Schleck/Reportage Rich Simon

"Mir haten 2 schwiereg Joren. Elo hoffe mir, datt mir d'Gran Fondo nees normal kënnen organiséieren, mat bis zu 3.000 Leit, wou mir ganz stolz drop sinn a wou mir d'Passioun vum Vëlo wäerte verbreeden", esou den Organisateur Fränk Schleck.

Zwou Strecke sti bei der Gran Fondo Schleck zur Auswiel. Eng Kéier 90 Kilometer mat 850 Héichtemeter an de groussen Tour vun 155 Kilometer mat 1.750 Héichtemeter. Fir de Fränk Schleck ass et wichteg, datt net nëmmen déi reng Kompetitioun am Mëttelpunkt steet, mee de Vëlossport mat all senge Facetten.

"Mir liewen de Vëlossport. Net nëmmen dee kompetitiven, mee och den Tourismus, d'Gesondheet an och d'Mobilté Douce, fir déi wierklech no baussen ze vertrieden. Dat ass nëmme méiglech, wann déi Passioun ënnert de Leit ass. Net ze vergiessen déi Benevollen, déi dobäi sinn. Mäin Numm steet zwar hannendrun, ech si Mondorfer, mee et ass alles hinnen ze verdanken."

Um 9.30 Auer ass e Samschdeg den Depart vum groussen Tour vum Gran Fondo Fränk Schleck. Um 10.15 Auer ass dann den Depart vum klengen Tour. Am Ganze sinn 3.000 Cycliste mat dobäi.