E Mëttwoch fänkt am Vëlossport d'Flèche du Sud un. Wärend zwee Joer konnt d'Etappecourse wéinst der Corona Pandemie net gefuer ginn.

D'Vélo-Union Esch huet als Organisateur awer de Kapp net an de Sand gestach an dëst Joer nees eng international Top-Course op d'Bee gestallt.

Flèche du Sud/Reportage Rich Simon

Corona huet iwwerall seng Spueren hannerlooss. Et war dofir och net evident, datt d'Flèche du Sud déi selwecht Nues géif behale wéi virun der Pandemie. Dat ass elo awer de Fall. Fir de Roby Schmit vum Escher Club war et awer eng grouss Inconnue.

"Et huet e bësse gewackelt an deem ganzen a jiddwereen hat Problemer, eng nei Relance ze fannen. Problemer och mat de Sponsoren, déi eis awer glécklecherweis awer trei bliwwe sinn."

Wann ee sech de Palmarès vun der Flèche du Sud ukuckt, da weess ee vu wéi engem Niveau geschwat gëtt. Eleng 5 Nimm stinn do dran, déi duerno den Tour de France konnte gewannen.

"Dorënner zwee Lëtzebuerger: De Charly Gaul an den Andy Schleck, zwee Englänner mam Bradley Wiggins an Geraint Thomas. Dat seet eppes iwwer d'Qualitéit vun de Coureuren, déi um Depart sinn. Wat der vill net wëssen, den Tadej Pogacar war 2018 den 13. an der Flèche du Sud."

An awer huet den Tadej Pogacar och den Tour de France gewonnen. Och dëst Joer ass d'Flèche du Sud nees ganz staark besat. Fir de Roby Schmit gëtt et fir d'Lëtzebuerger ganz schwéier.

"Mir hunn ee groussen Niveausënnerscheed an den Ekippen. Mir sinn ëmmer frou, wa mir puer Lëtzebuerger Ekippen um Depart hunn, et ass jo eng Lëtzebuerger Course. Ech wënschen hinnen, datt si et packen, fir op d'Arrivée ze kommen. Et ass awer net einfach. Op der anerer Säit ass et awer just esou, wéi ee ka progresséieren.

D'Flèche du Sud fänkt e Mëttwoch un a bis e Sonndeg an 8 Deeg ginn 5 Etappe gefuer.