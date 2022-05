Op der 12. Etapp vum Giro d'Italia goung et en Donneschdeg iwwer 204 Kilometer vu Parma op Genua.

Et hat sech e Spëtzegrupp vu 24 Coureuren aus dem Stëbs gemaach. Dëse sollt an der decisiver Phas awer an 3 gedeelt ginn. Um Enn waren et mam Stefano Oldani, dem Lorenzo Rota an dem Gijs Leemreize dräi Coureuren, déi sech ofsetze konnten an d'Victoire ënnert sech ausgemaach hunn. Am Sprint aus dësem Trio eraus war den Oldani dee Séiersten. De Peloton mat de Favoritten hat um Enn e Retard vu knapp 9 Minutten.

Am General ass de Juan Pedro Lopez weiderhin de Leader. De Spuenier huet eng Avance vun 12 Sekonnen op de Richard Carapaz an de Romain Bardet. Hei huet virun allem de Wilco Kelderman, deen en Donneschdeg de 6. gouf eng gutt Affär gemaach. Den Hollänner klëmmt nämlech vu Plaz 23 no vir op d'Plaz 13.

D'Etappeklassement

1 OLDANI Stefano Alpecin-Fenix

2 ROTA Lorenzo Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux

3 LEEMREIZE Gijs Jumbo-Visma 0:02

4 MOLLEMA Bauke Trek - Segafredo 0:57

5 BUITRAGO Santiago Bahrain - Victorious ,,

6 KELDERMAN Wilco BORA - hansgrohe ,,

7 HAMILTON Lucas Team BikeExchange - Jayco ,,

8 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team 1:44

9 TAARAMÄE Rein Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 1:49

10 EENKHOORN Pascal Jumbo-Visma 2:55

D'Generalklassement

1 LÓPEZ Juan Pedro Trek - Segafredo 42:24:08

2 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 0:12

3 ALMEIDA João UAE Team Emirates 0:12

4 BARDET Romain Team DSM 0:14

5 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe 0:20

6 MARTIN Guillaume Cofidis 0:28

7 LANDA Mikel Bahrain - Victorious 0:29

8 POZZOVIVO Domenico Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:54

9 BUCHMANN Emanuel BORA - hansgrohe 1:09

10 BILBAO Pello Bahrain - Victorious 1:22