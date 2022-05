Op der 13. Etapp ass et iwwer 150 gréisstendeels flaach Kilometer vu Sanremo op Cuneo gaangen.

E Freideg war am Giro d'Italia nees een Dag fir d'Sprinter, ma déi hunn et awer bis zum Schluss spannend gemaach. Eréischt ee Kilometer virun der Arrivée gouf d'Echappée vum Peloton agefaangen. Am Sprint hat dunn eng weider Kéier den Arnaud Démare déi séierste Been. De Fransous huet sech virum Phil Bauhaus aus Däitschland an dem Britt Mark Cavendish duerchgesat. Fir den Démare ass et déi drëtte Victoire bei dësem Giro.

Leader am General bleift onverännert de Juan Pedro Lopez. Hien huet eng Avance vun 12 Sekonnen op de Richard Carapaz an de Joao Almeida.

Net méi an der Course ass iwwerdeems de Romain Bardet. De Fransous huet op der 13. Etapp aus gesondheetleche Grënn misse vum Vëlo klammen. De Bardet louch am General op der 4. Plaz an hat nëmmen e Réckstand vu 14 Sekonnen op de Maglia Rosa.

D'Klassement vun der Etapp

1 DÉMARE Arnaud Groupama - FDJ 3:18:16

2 BAUHAUS Phil Bahrain - Victorious ,,

3 CAVENDISH Mark Quick-Step Alpha Vinyl Team ,,

4 GAVIRIA Fernando UAE Team Emirates ,,

5 DAINESE Alberto Team DSM ,,

6 CONSONNI Simone Cofidis ,,

7 DE BONDT Dries Alpecin-Fenix ,,

8 NIZZOLO Giacomo Israel - Premier Tech ,,

9 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team ,,

10 BAYER Tobias Alpecin-Fenix ,,

D'Generalklassement

1 LÓPEZ Juan Pedro Trek - Segafredo 54:37:23

2 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 0:12

3 ALMEIDA João UAE Team Emirates ,,

4 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe 0:20

5 MARTIN Guillaume Cofidis 0:28

6 LANDA Mikel Bahrain - Victorious 0:29

7 POZZOVIVO Domenico Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:54

8 BUCHMANN Emanuel BORA - hansgrohe 1:09

9 BILBAO Pello Bahrain - Victorious 1:22

10 VALVERDE Alejandro Movistar Team 1:23