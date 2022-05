Op der 14. Etapp vum Giro d'Italia ass et e Samschdeg iwwer 147 Kilometer vu Santena op Turin gaangen.

De Simon Yates huet e Samschdeg déi 14. Etapp vum Giro d'Italia gewonnen. Hie konnt sech als Solist mat engem Virsprong vu 15 Sekonnen op den Jai Hindley feiere loossen. De Richard Carapaz ass deen Drëtte ginn an huet domadder de Maglia Rosa eruewert.

D'Ekipp Bora-hansgrohe ass op der Biergetapp scho 85 Kilometer virun der Arrivée an d'Offensiv gaangen an huet den Tempo am Peloton esou an d'Luucht geschrauft, datt Coureur ëm Coureur huet misse lassloossen a séier nëmmen nach 12 Coureuren un de Spëtzt iwwreg waren.

Um Wee fir bei déi lescht Biergwäertung waren dunn de Richard Carapaz, de Simon Yates, den Jai Hindley an de Vincenzo Nibali nach zesummen un der Spëtzt. Kuerz virum Sommet huet de Britt déi decisiv Attack gesat. Um Enn hat hien eng Avance vu 15 Sekonnen op Hindley, Carapaz an Nibali.

Neie Mann am Maglia Rosa ass de Richard Carapaz. Hien huet e Virsprong vu 7 Sekonnen op den Jai Hindley an der 30 op de Joao Almeida.

Net méi mat dobäi ass de fréiere Gewënner Tom Dumoulin. Hien huet den Giro aus gesondheetleche Grënn e Samschdeg misse verloossen.

E Sonndeg waart eng weider schwéier Etapp mat Arrivée um Bierg op d'Coureuren. E Méindeg ass da Roudag.

D'Klassement vun der Etapp

1 YATES Simon Team BikeExchange - Jayco 3:43:44

2 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe 0:15

3 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers ,,

4 NIBALI Vincenzo Astana Qazaqstan Team ,,

5 POZZOVIVO Domenico Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:28

6 ALMEIDA João UAE Team Emirates 0:39

7 LANDA Mikel Bahrain - Victorious 0:51

8 BILBAO Pello Bahrain - Victorious ,,

9 BUCHMANN Emanuel BORA - hansgrohe 1:10

10 LÓPEZ Juan Pedro Trek - Segafredo 4:25

D'Generalklassement

1 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 58:21:28

2 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe 0:07

3 ALMEIDA João UAE Team Emirates 0:30

4 LANDA Mikel Bahrain - Victorious 0:59

5 POZZOVIVO Domenico Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 1:01

6 BILBAO Pello Bahrain - Victorious 1:52

7 BUCHMANN Emanuel BORA - hansgrohe 1:58

8 NIBALI Vincenzo Astana Qazaqstan Team 2:58

9 LÓPEZ Juan Pedro Trek - Segafredo 4:04

10 VALVERDE Alejandro Movistar Team 9:06