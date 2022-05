Bei excellentem Vëloswieder stoung e Samschdeg zu Munneref d'Gran Fondo Schleck um Programm.

Dës Epreuve ass wäit iwwer d'Grenzen eraus bekannt an zitt ëmmer vill Leit un. E Samschdeg ware se zu Ronn 3.000, fir iwwer zwou verschidden Distanzen ze fueren.

Tëscht deene ville Cyclistë konnt een och e puer Coureuren erëm gesinn, déi viru kuerzem dem Profisport Äddi gesot haten. Op Aluedung vum Franck Schleck hi waren dat de Jempy Drucker an de Ben Gastauer, awer och de Laurent Didier an den däitsche Fabian Wegmann hu vum gudde Wieder profitéiert, fir nees an engem Peloton ze fueren.

Den Organisateur selwer freet et, datt de Gran Fondo ëmmer méi Zousproch fënnt.

Um 9.30 Auer goufen d'Sportler op d'Distanz vun iwwer 155 Kilometer geschéckt an eng dräivéierel Stonn méi spéit war et un deenen déi déi 90 Kilometer gefuer sinn. Den Niveau vum internationale Peloton ass héich a fir ganz vir matzefueren, muss een eng excellent Form hunn. Am Laf vun de Kilometer ass de Spëtzegrupp ëmmer méi kleng ginn. Um Enn ware se nach zu 3 vir an et gouf e belschen Doublé. Op déi 3. Plaz koum mam Tom Paquet den éischte Lëtzebuerger, dee fir eng franséisch Kontinental Ekipp fiert.

No der Arrivée gouf et eng Medail fir jiddwereen an et war Zäit, ze recuperéieren. Déi eng mat Stretching an enger Massage, déi aner hunn de Samschdeg de Mëtteg roueg ausklénge gelooss.