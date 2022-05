No enger staarker Leeschtung wënnt den Giulio Ciccone virum Santiago Buitrago an dem Antonio Pedrero. De Richard Carapaz bleift Leader am General.

Op der 15. Etapp stoung eng Etapp mat 3 Bierger, zwee vun der 1. Kategorie an ee vun der 2. Kategorie, um Programm. Insgesamt goung et iwwer 178 km vu Canavese op Cogne. Um leschte Bierg, dee bis op d'Arrivée gefouert huet, huet den Giulio Ciccone vun Trek-Segafredo aus enger Spëtzegrupp eraus attackéiert a konnt sech doropshin duerch eng ganz staark Leeschtung d'Victoire sécheren. Mat engem Retard vun 1 Minutt an 31 Sekonnen kënnt de Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) aus Kolumbien op déi 2. Plaz virum Antonio Pedrero (Movistar). Am General bleift de Richard Carapaz a Rosa virum Jai Hindley an dem Joao Almeida. D'Klassement vun der Etapp 1 CICCONE Giulio Trek - Segafredo 4:37:41

2 BUITRAGO Santiago Bahrain - Victorious +1:31

3 PEDRERO Antonio Movistar Team +2:19

4 CARTHY Hugh EF Education-EasyPost +3:09

5 TUSVELD Martijn Team DSM +4:36

6 COVILI Luca Bardiani-CSF-Faizanè +5:08

7 TESFATSION Natnael Drone Hopper - Androni Giocattoli +5:27

8 MOLLEMA Bauke Trek - Segafredo ,,

9 LEEMREIZE Gijs Jumbo-Visma ,,

10 MARTIN Guillaume Cofidis +6:06 D'Generalklassement 1 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 20 14″ 63:06:57

2 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe +0:09

3 ALMEIDA João UAE Team Emirates +0:32

4 LANDA Mikel Bahrain - Victorious +1:01

5 POZZOVIVO Domenico Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +1:03

6 BILBAO Pello Bahrain - Victorious +1:54

7 BUCHMANN Emanuel BORA - hansgrohe +2:00

8 NIBALI Vincenzo Astana Qazaqstan Team +3:00

9 LÓPEZ Juan PedroTrek - Segafredo +4:06

10 MARTIN Guillaume Cofidis +8:02