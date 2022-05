Op der 1. Etapp vum Tour duerch Norwegen ass et iwwer 173 Kilometer vu Bergen op Voss gaangen.

De Remco Evenepoel huet en Dënschdeg déi 1. Etapp vum Tour duerch Norwegen gewonnen. De Belsch huet sech an der 2,6 Kilometer laanger Schlussmontée (6,6 Prozent am Schnëtt) aus engem Spëtzegrupp eraus virum Tobias Halland Johannessen an dem Eduard Prades behaapt.

Den Evenepoel ass mat senger fënnefter Victoire an dëser Saison och de Leader am Generalklassement.

Mam Alex Kirsch ass ee Lëtzebuerger beim Tour duerch Norwegen um Depart. Hien ass um éischten Dag de 66. op 3 Minutten an 19 Sekonne ginn.

D'Klassement vun der Etapp

1 EVENEPOEL Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 4:21:31

2 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team ,,

3 PRADES Eduard Caja Rural - Seguros RGA 0:02

4 PLAPP Luke INEOS Grenadiers 0:03

5 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers ,,

6 CHAVES Esteban EF Education-EasyPost 0:05

7 BRAMBILLA Gianluca Trek - Segafredo ,,

8 TEUNISSEN Mike Jumbo-Visma ,,

9 UIJTDEBROEKS Cian BORA - hansgrohe ,,

10 HUYS Laurens Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux ,,

...

66 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 3:19

De General

1 EVENEPOEL Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 4:21:21

2 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team 0:04

3 PRADES Eduard Caja Rural - Seguros RGA 0:08

4 PLAPP Luke INEOS Grenadiers 0:13

5 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers ,,

6 CHAVES Esteban EF Education-EasyPost 0:15

7 BRAMBILLA Gianluca Trek - Segafredo ,,

8 TEUNISSEN Mike Jumbo-Visma ,,

9 UIJTDEBROEKS Cian BORA - hansgrohe ,,

10 HUYS Laurens Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux ,,

...

66 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 3:29