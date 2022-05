Op der 17. Etapp ass et iwwer 168 Kilometer vu Ponte di Legno op Lavarone gaangen. Dräi Biergwäertunge stoungen um Programm.

De Kolumbianer Santiago Buitrago huet e Mëttwoch déi 17. Etapp vum Giro d'Italia en solitaire gwonnen. Hien hat no den 168 Kilometer eng Avance vu 35 Sekonnen op den Hollänner Gijs Leemreize an zwou Minutten an 28 Sekonnen op de Jan Hirt aus Tschechien.

Am General bleift de Richard Carapaz am Maglia Rosa. Hien ass um Mëttwoch zesumme mam Jai Hindley op zwou Minutten a 35 Sekonnen ukomm. Am General leie béid Coureuren nëmmen 3 Sekonnen auserneen.

🇨🇴 Con 22 años, 7 meses y 29 días, @SantiagoBS26 es el colombiano más joven en ganar una etapa en el Giro d'Italia



🇨🇴 A 22 anni 7 mesi e 29 giorni, @SantiagoBS26 è il colombiano più giovane a vincere una tappa al Giro d’Italia#Giro pic.twitter.com/puoTr1nlVV — Giro d'Italia (@giroditalia) May 25, 2022

E grousse Spëtzegrupp vu 25 Coureuren, dorënner de Mathieu van der Poel an de Koen Bouwan am Biergtrikot, huet der Etapp säi Stempel opgedréckt, ier en an der Finall auserneegefall ass a sech den Etappegewënner Buitrago erfollegräich ofsetze konnt.

An der leschter Montée vum Dag huet d'Ekipp Ineos fir de Carapaz den Tempo massiv erhéicht, sou datt nëmmen nach den Hindley an de Mikel Landa matgoe konnten, den Drëtte vum General huet gefeelt: de Joao Almeida huet wichteg Zäit a seng Plaz am General verluer.

De Landa huet um Wee bei d'Biergwäertung seng Konkurrenten attackéiert, konnt dës awer net distanzéieren. Kuerz virun der Arrivée huet de Carapaz nach emol attackéiert an du konnt nëmmen nach den Hindley nogoen. De Landa huet op de leschte Meter nach sechs Sekonne verluer. Hie läit elo eng Minutt a 5 Sekonnen hannert dem Leader Carapaz op der 3. Plaz.

D'Klassement vun der Etapp

1 BUITRAGO Santiago Bahrain - Victorious 4:27:41

2 LEEMREIZE Gijs Jumbo-Visma 0:35

3 HIRT Jan Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 2:28

4 CARTHY Hugh EF Education-EasyPost ,,

5 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 2:53

6 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe ,,

7 VANSEVENANT Mauri Quick-Step Alpha Vinyl Team 2:57

8 BOUWMAN Koen Jumbo-Visma 2:59

9 MARTIN Guillaume Cofidis ,,

10 LANDA Mikel Bahrain - Victorious ,,

De General

1 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 73:19:40

2 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe 0:03

3 LANDA Mikel Bahrain - Victorious 1:05

4 ALMEIDA João UAE Team Emirates 1:54

5 NIBALI Vincenzo Astana Qazaqstan Team 5:48

6 BILBAO Pello Bahrain - Victorious 6:19

7 HIRT Jan Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 7:12

8 BUCHMANN Emanuel BORA - hansgrohe 7:13

9 LÓPEZ Juan Pedro Trek - Segafredo 12:27

10 POZZOVIVO Domenico Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 12:30