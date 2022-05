Op der 2. Etapp vum Tour duerch Norwegen ass et iwwer 123 Kilometer vun Ulvik op Geilo gaangen.

Den Ethan Hayter huet e Mëttwoch déi 2. Etapp vum Tour duerch Norwegen am Sprint aus engem gréissere Grupp eraus gewonnen. De Mike Teunissen ass deen Zweete ginn. Den Tobias Halland Johannessen ass deen Drëtte ginn an iwwerhëlt domadder och d'Féierung am General.

Den Alex Kirsch ass als 78. op 9 Minutten a 26 Sekonnen ukomm. Am General ass de Lëtzebuerger den 72. op 12 Minutten a 56 Sekonnen.

D'Etappeklassement

1 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers 2:53:17

2 TEUNISSEN Mike Jumbo-Visma ,,

3 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team ,,

4 BEVIN Patrick Israel - Premier Tech ,,

5 HALLER Marco BORA - hansgrohe ,,

6 ASGREEN Kasper Quick-Step Alpha Vinyl Team ,,

7 VAN POUCKE Aaron Sport Vlaanderen - Baloise ,,

8 GREGAARD Jonas Uno-X Pro Cycling Team ,,

9 PLAPP Luke INEOS Grenadiers ,,

10 ROOSEN Timo Jumbo-Visma ,,

78 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 9:26

De General

1 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team 7:14:37

2 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers 0:01

3 EVENEPOEL Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team ,,

4 TEUNISSEN Mike Jumbo-Visma 0:10

5 PLAPP Luke INEOS Grenadiers 0:14

6 HAGEN Carl Fredrik Israel - Premier Tech 0:16

7 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers ,,

8 VINE Jay Alpecin-Fenix ,,

9 BEVIN Patrick Israel - Premier Tech 0:26

10 BRENNER Marco Team DSM ,,

...

72 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 12:56