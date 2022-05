Op der éischter Etapp ass et e Freideg iwwer 136,5 Kilometer vu Maldon zeréck op Maldon gaangen.

Op der éischter Etapp vun der RideLondon Classique gouf et e Freideg eng Victoire am Sprint fir d'Lorena Wiebes. D'Hollännerin huet sech virum Elisa Balsamo aus Italien an dem Emma Norsgaard aus Dänemark duerchgesat.

D'Christine Majerus ass 36. op 15 Sekonne ginn.

D'Klassement vun der 1. Etapp

1 WIEBES Lorena Team DSM 3:30:25

2 BALSAMO Elisa Trek - Segafredo ,,

3 NORSGAARD Emma Movistar Team ,,

4 KOPECKY Lotte Team SD Worx ,,

5 GUAZZINI Vittoria FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope ,,

6 PERSICO Silvia Valcar - Travel & Service ,,

7 CONSONNI Chiara Valcar - Travel & Service ,,

8 BASTIANELLI Marta UAE Team ADQ 0:04

9 BOILARD Simone St Michel - Auber93 WE ,,

10 BORGHESI Letizia EF Education-TIBCO-SVB ,,

...

36 MAJERUS Christine Team SD Worx 0:15