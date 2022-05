Um drëtten Dag vun der Flèche du Sud stoung d'Kinneksetapp um Programm.

Iwwer 126 Kilometer an 2.600 Héichtemeter goung et e Freideg vu Buerschent op Buerschent. Et war gewosst, datt den Etappevainqueur och gutt Chancen hätt, sech am Generalklassement un d'Spëtzt ze setzen an dofir gouf mat enger spannender drëtter Etappe gerechent. Ganzer fënnef Mol ass et de schwéiere Bourschenter eropgaangen.

Séier hate sech 4 Coureuren un d'Spëtzt vun der Course gesat. Schlussendlech hat de Belsch Thibau Nys déi stäerkste Been an ass als éischten iwwert de wäisse Stréch gefuer. Hien tauscht domat den Trikot vum beschte Jonke géint de Leader Maillot. Zweete gouf den Thomas Bonnet an de Moran Vermeulen ass als Drëtten ukomm.

Flèche du Sud (27.5.22) © Ketty a Rom Hankes Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Aus Lëtzebuerger Siicht waren et den Tom Paquet an den Arthur Kluckers, déi sech mat vir bäi gewisen hunn. Den Tom Paquet konnt sech op en Neits als beschte Lëtzebuerger placéieren an huet eng Plaz gutt gemaach am General op elo déi 8. Plaz. Den Arthur Kluckers gouf bei drëtter Etapp den 19.