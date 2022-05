Bei der RideLondon Classigue gouf et eng Schlussvictoire vum Lorena Wiebes. Hat huet d'Koschtstéck fäerdegbruecht, fir déi 3 Etappen ze gewannen.

D'Lorena Wiebes (Team DSM) huet no deenen 2 éischten Etappen och déi lescht Etapp fir sech entscheet. Op den 85,3 Kilometer zu London huet d'Wiebes sech am Sprint virum Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) an dem Lotte Kopecky (SD Worx) duerchgesat. D'Christine Majerus ass als 58. mam Peloton iwwert d'Arrivée gefuer.

Am Schlussklassement hat d'Wiebes 19 Sekonne Virsprong op d'Balsamo. D'Plaz 3 war fir d'Emma Norsgaard (+ 28 Sekonnen). D'Christine Majerus gouf dat 31. mat engem Retard vun 52 Sekonnen.

D'Klassement vun der Etapp



1 WIEBES Lorena Team DSM 2:01:01

2 BALSAMO Elisa Trek - Segafredo ,,

3 KOPECKY Lotte Team SD Worx ,,

4 CONSONNI Chiara Valcar - Reisen & Service ,,

5 BARBIERI Rachele Liv Racing Xstra ,,

6 NORSGAARD ​​Emma Movistar-Team ,,

7 BOSSUYT Shari Canyon//SRAM Racing ,,

8 LABECKI Coryn Team Jumbo-Visma ,,

9 VAN DER DUIN Maike Le Col - Wahoo ,,

10 VANDENBULCKE Jesse Le Col - Wahoo ,,

...

58 MAJERUS Christine Team SD Worx ,,

De General

1 WIEBES Lorena Team DSM 9:10:02

2 BALSAMO Elisa Trek - Segafredo 0:19

3 NORSGAARD ​​Emma Movistar-Team 0:28

4 KOPECKY Lotte Team SD Worx 0:31

5 CONSONNI Chiara Valcar - Reisen 0:34

6 BASTIANELLI Marta UAE-Team ADQ 0:35

7 PERSICO Silvia Valcar - Reisen & Service 0:37

8 BORGSTRÖM Julia AG Versicherung - NXTG 0:39

9 VANDENBULCKE Jesse Le Col - Wahoo 0:41

10 BOILARD Simone St Michel - Auber93 WE ,,

...

31 MAJERUS Christine Team SD Worx 0:52