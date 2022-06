D'Lëtzebuerger Championne ass an der nämmlechter Zäit wéi d'Gewënnerin Clara Copponi iwwert d'Arrivée gefuer.

E Méindeg ass an England déi éischt Etapp vun der Women's Tour gefuer ginn. No 142 Kilometer tëscht Colchester a Bury St Edmunds huet sech d'Franséisin Clara Copponi am Massesprint d'Victoire geséchert. Si ass domadder och Leader am General.

D'Christine Majerus ass an der nämmlechter Zäit als 12. ukomm. Am General ass d'Lëtzebuergerin déi 15. op 10 Sekonnen.

D'Klassement vun der Etapp

1 COPPONI Clara FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 3:40:15

2 BERTIZZOLO Sofia UAE Team ADQ ,,

3 CECCHINI Elena Team SD Worx ,,

4 FIDANZA Arianna Team BikeExchange - Jayco ,,

5 BARNES Alice Canyon//SRAM Racing ,,

6 DUVAL Eugénie FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope ,,

7 GÅSKJENN Ingvild Team Coop - Hitec Products ,,

8 YSLAND Anne Dorthe Uno-X Pro Cycling Team ,,

9 BORGHESI Letizia EF Education-TIBCO-SVB ,,

10 VAN DER DUIN Maike Le Col - Wahoo ,,

...

12 MAJERUS Christine Team SD Worx ,,

De General

1 COPPONI Clara FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 3:40:05

2 BERTIZZOLO Sofia UAE Team ADQ 0:04

3 VAN DER DUIN Maike Le Col - Wahoo ,,

4 CECCHINI Elena Team SD Worx 0:06

5 JACKSON Alison Liv Racing Xstra 0:07

6 CONFALONIERI Maria Giulia Ceratizit-WNT Pro Cycling 0:08

7 TOMASI Laura UAE Team ADQ 0:09

8 FIDANZA Arianna Team BikeExchange - Jayco 0:10

9 BARNES Alice Canyon//SRAM Racing ,,

10 DUVAL Eugénie FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope ,,

...

15 MAJERUS Christine Team SD Worx 0:10