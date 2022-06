Eng gréisser Chutte 10 Kilometer virun der Arrivée huet de Peloton gespléckt, ma d'Christine Majerus packt de Sprong zeréck an d'Spëtzegrupp.

Et war eng hektesch Course iwwer 92,1 Kilometer vun Harlow op Harlow dësen Dënschdeg. 10 Kilometer viru Schluss waren e puer Coureure gefall, wat de Peloton quasi an zwee gedeelt huet. D'Christine Majerus war zesumme mat villen anere Cyclistinnen an den hënneschten Deel geroden a si hu missten Tempo maachen, fir den Uschloss un de Spëtzegrupp nees ze kréien. Der Lëtzebuerger Championne wéi och nach anere Coureuren ass dëst gekléckt, ma verschiddener hunn och duerch dës Chutte Zäit verluer.

Gewonne gouf d'Etapp duerch Lorena Wiebes am Sprint, dat virun der Barbara Guarischi an der Shari Bossuyt. D'Christine Majerus gouf an der selwechter Zäit wéi de Spëtzentrio déi 47. Am Generalklassement behält d'Clara Copponi de Leadermaillot, d'Christine Majerus huet als 26. ronn 14 Sekonne Retard. D'Lëtzebuergerin bleift dobäi awer weider am Biergtrikot, hei huet si 12 Punkten an domadder een Avance op d'Gladys Verhulst an dräi op d'Elise Chabbey.

Klassement vun der Etapp

1 WIEBES Lorena Team DSM 2:19:05

2 GUARISCHI Barbara Movistar Team ,,

3 BOSSUYT Shari Canyon//SRAM Racing ,,

4 VAN 'T GELOOF Marjolein Le Col - Wahoo ,,

5 LABECKI Coryn Team Jumbo-Visma ,,

6 COPPONI Clara FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope ,,

7 FIDANZA Arianna Team BikeExchange - Jayco ,,

8 CONFALONIERI Maria Giulia Ceratizit-WNT Pro Cycling ,,

9 CECCHINI Elena Team SD Worx ,,

10 HOSKING Chloe Trek - Segafredo ,,

...

47 MAJERUS Christine Team SD Worx ,,

Generalklassement no der 2. Etapp

1 COPPONI Clara FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 5:59:06

2 VAN DER DUIN Maike Le Col - Wahoo 0:03

3 WIEBES Lorena Team DSM 0:04

4 BERTIZZOLO Sofia UAE Team ADQ 0:07

5 CECCHINI Elena Team SD Worx 0:08

6 GUARISCHI Barbara Movistar Team ,,

7 BOSSUYT Shari Canyon//SRAM Racing 0:10

8 JACKSON Alison Liv Racing Xstra 0:11

9 CONFALONIERI Maria Giulia Ceratizit-WNT Pro Cycling 0:12

10 FIDANZA Arianna Team BikeExchange - Jayco 0:14

...

26 MAJERUS Christine Team SD Worx 0:14

Schreiwes Christine Majerus

La deuxième étape du Women's Tour de 92.1 kilomètres a été marquée par une chute massive à moins de dix kilomètres de l'arrivée ayant entraîné plusieurs concurrentes à terre et ayant retardé la grande majorité du peloton. Les concurrentes retardées par la chute, dont Christine Majerus, réussissent pour la plupart à réintégrer le peloton avant l'arrivée. Toutefois, le final de l'étape a été une nouvelle fois chaotique aujourd'hui avec une désorganisation de la plupart des équipes suite à cet incident. Pour autant, c'est finalement Lorena Wiebes (Team DSM) qui s'impose largement au sprint devant Barbara Guarischi (Team Movistar) et Shari Bossuyt (Canyon SRAM). Christine Majerus termine à la 47ème place dans le même temps que Wiebes.

Au classement général provisoire, Clara Copponi conserve le maillot jaune de leader tandis que Christine Majerus pointe à la 26ème place à 14 secondes.

La championne luxembourgeoise reste quant à elle leader au classement du Grand Prix de la Montagne à l'issue de cette deuxième étape.

La troisième étape de demain qui s'annonce bien plus difficile pourrait cependant bien rebattre les cartes des différentes classifications.