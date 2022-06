Op der drëtter Etapp goung et iwwer 107,9 Kilometer vun Tewkesbury op Gloucester.

An hei konnt sech d'Lorena Wiebes am Sprint duerchsetzen a sech domadder och déi éischte Plaz am Generalklassement sécheren. Mat der selwechter Zäit wéi si ass och d'Christine Majerus als 13. iwwert d'Zillinn gefuer.

Am Generalklassement spréngt d'Wiebes zwou Plazen no vir an ass nei Leaderin. D'Christine Majerus mécht 16 Plaze gutt an ass elo domadder esou just an der Top Ten, 18 Sekonnen hannert der Beschtplazéierten.

Mat 18 Punkten behält d'Christine Majerus dann och de Biergtrikot, d'Chabbey Elise aus der Schwäiz huet awer mat de Punkte gläichgezunn.

D'Top 10 vun der Etapp

1 WIEBES Lorena Team DSM 2:51:27

2 MANLY Alexandra Team BikeExchange - Jayco ,,

3 LABECKI Coryn Team Jumbo-Visma ,,

4 BOSSUYT Shari Canyon//SRAM Racing ,,

5 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo ,,

6 CONFALONIERI Maria Giulia Ceratizit-WNT Pro Cycling ,,

7 DUVAL Eugénie FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope ,,

8 NEUMANOVA Tereza Liv Racing Xstra ,,

9 GÅSKJENN Ingvild Team Coop - Hitec Products ,,

10 BORGHESI Letizia EF Education-TIBCO-SVB ,,

...

13 MAJERUS Christine Team SD Worx ,,

D'Generalklassement

1 WIEBES Lorena Team DSM 8:50:27

2 BERTIZZOLO Sofia UAE Team ADQ 0:13

3 MANLY Alexandra Team BikeExchange - Jayco ,,

4 CECCHINI Elena Team SD Worx 0:14

5 BOSSUYT Shari Canyon//SRAM Racing 0:16

6 LABECKI Coryn Team Jumbo-Visma ,,

7 CHABBEY Elise Canyon//SRAM Racing 0:17

8 CONFALONIERI Maria Giulia Ceratizit-WNT Pro Cycling 0:18

9 MOOLMAN Ashleigh Team SD Worx ,,

10 MAJERUS Christine Team SD Worx ,,

D'Schreiwes vum Christine Majerus

Christine Majerus était à l’offensive aujourd’hui lors de la troisième étape du Women’s Tour.

La luxembourgeoise s’est en effet retrouvée en échappée en compagnie de deux autres concurrentes peu après l’ascension du premier Grand Prix de la Montagne, et ce après cinquante kilomètres de course. Le trio de tête sera rattrapé par l’avant-garde du peloton dans l’ascension du deuxième Grand Prix de la Montagne. La championne luxembourgeoise arrive toutefois à s’acrrocher à un premier peloton d’une quinzaine de concurrentes qui se détache alors qu’il reste alors une vingtaine de kilomètres à parcourir.

Toutefois, l’entente n’étant pas très bonne dans ce groupe, un deuxième peloton d’une trentaine de concurrentes réussit à faire la jonction à quelques kilomètres de l’arrivée et dans lequel on retrouve notamment Lorena Wiebes accompagnées d’autres sprinteuses.

Lorena Wiebes reste une nouvelle fois la plus véloce et règle au sprint le premier groupe d’une cinquantaine d’unités. Christine Majerus arrive dans le même temps et termine à la treizième place.

Lorena Wiebes prend ainsi la tête du classement général provisoire à l’issue de cette troisième étape tandis que Christine Majerus remonte à la dixième place à 18 secondes.

La luxembourgeoise conserve sa tunique verte de leader du classement du Grand Prix de la Montagne même si elle est désormais à égalité de points avec la suissesse Elise Chabbey (Canyon Sram).

La quatrième étape de demain s’annonce également difficile avec un profil extrêmement vallonné.