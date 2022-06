Iwwer 144 Kilometer ass et en Donneschdeg op der 4. Etapp vun der Women's Tour vu Wrexham op Welshpool gaangen.

D'Grace Brown huet en Donneschdeg déi 4. Etapp vun der Women's Tour gewonnen an ass domadder och nei Leaderin am General. D'Australierin huet sech aus engem Dräiergrupp eraus am Sprint virun der Polin Katarzyna Niewiadoma an der Italienerin Elisa Longo Borghini duerchgesat.

Am General huet d'Grace Brown e Virsprong vu 4 Sekonnen op d'Katarzyna Niewiadoma.

D'Christine Majerus ass op der 4. Etapp déi 12. op eng Minutt a 16 Sekonne ginn. Am General ass d'Lëtzebuergerin déi 14. op eng Minutt a 24 Sekonnen.

D'Klassement vun der Etapp

1 BROWN Grace FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 3:48:34

2 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon//SRAM Racing ,,

3 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo ,,

4 MARKUS Riejanne Team Jumbo-Visma 0:10

5 CHABBEY Elise Canyon//SRAM Racing ,,

6 MANLY Alexandra Team BikeExchange - Jayco ,,

7 MOOLMAN Ashleigh Team SD Worx ,,

8 FAULKNER Kristen Team BikeExchange - Jayco 0:36

9 EWERS Veronica EF Education-TIBCO-SVB ,,

...

12 MAJERUS Christine Team SD Worx ,,

De General

1 BROWN Grace FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 12:39:11

2 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon//SRAM Racing 0:04

3 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo 0:06

4 MANLY Alexandra Team BikeExchange - Jayco 0:13

5 CHABBEY Elise Canyon//SRAM Racing 0:17

6 MOOLMAN Ashleigh Team SD Worx 0:18

7 FAULKNER Kristen Team BikeExchange - Jayco 0:46

8 WIEBES Lorena Team DSM 1:06

9 EWERS Veronica EF Education-TIBCO-SVB 1:18

10 BERTIZZOLO Sofia UAE Team ADQ 1:19

...

14 MAJERUS Christine Team SD Worx ,,

Schreiwes Christine Majerus

La quatrième étape de 143 kilomètres entre Wrexham et Welshpool a été remportée par Grace Brown (FDJ) qui devance au sprint Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM) et Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo). Les trois concurrentes se sont disputées la victoire au sprint après s'être extirpées dans les derniers kilomètres de course d'un groupe de tête alors composé d'une dizaine d'unités. Ce groupe de tête s'est formé lors de la difficile ascension répertoriée à 50 kilomètres de l'arrivée.

Christine Majerus, qui n'a pas réussi à suivre le rythme de ce premier groupe, se retrouve dans un deuxième peloton d'une trentaine d'unités. Ce groupe parvient à réduire l'écart à une poignée de secondes sur le groupe de tête mais sans jamais réussir à faire la jonction.

A l'arrivée, Christine Majerus prend la 12ème place à 1'16 de la vainqueure du jour. Grace Brown fait coup double et endosse également le maillot de leader du classement général provisoire à l'issue de l'étape tandis que Christine Majerus figure désormais à la 14ème place à 1'24.

A noter qu'Elise Chabbey s'empare de la tunique verte du classement de la Montagne qui était portée jusque-là par la luxembourgeoise.

Demain le profil de la cinquième étape présage encore une journée très difficile pour le peloton avec notamment une arrivée au sommet de la côte de Black Mountain.