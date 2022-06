D'Christine Majerus ass e Freideg déi 34. op 3 Minutte ginn.

Bei der Women's Tour an England koum d'Christine Majerus e Freideg op der 5. Etapp mat engem Retard vun 3 Minutten op déi 34. Plaz. D'Lëtzebuergerin war an der Echappée vertrueden an duerno bis 5 Kilometer virun der Arrivée um Black Mountain am éischte Grupp, ier si huet misse lassloossen. Gewonnen huet d'Italienerin Elisa Longo-Borghini.

Elisa Longo Borghini (@TrekSegafredo) wins stage five of the Women’s Tour atop Black Mountain in Carmarthenshire 🏆 pic.twitter.com/pVuQ9qiEpL — The Women's Tour (@thewomenstour) June 10, 2022

Am General féiert d'Australierin Grace Brown. Zäitgläich ass d'Elisa Longo-Borghini déi 2..

D'Christine Majerus ass op der 25. Plaz mat engem Retard vu 4 Minutten an 28 Sekonnen.

D'Klassement vun der Etapp

1 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo 3:01:49

2 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon//SRAM Racing ,,

3 BROWN Grace FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope ,,

4 FAULKNER Kristen Team BikeExchange - Jayco ,,

5 MANLY Alexandra Team BikeExchange - Jayco ,,

6 MOOLMAN Ashleigh Team SD Worx 0:06

7 MARKUS Riejanne Team Jumbo-Visma 0:19

8 EWERS Veronica EF Education-TIBCO-SVB ,,

9 STORRIE Becky CAMS - Basso 0:21

10 BERTIZZOLO Sofia UAE Team ADQ 0:23

...

34 MAJERUS Christine Team SD Worx 3:00

De General

1 BROWN Grace FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 15:40:56

2 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo ,,

3 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon//SRAM Racing 0:02

4 MANLY Alexandra Team BikeExchange - Jayco 0:20

5 MOOLMAN Ashleigh Team SD Worx 0:28

6 CHABBEY Elise Canyon//SRAM Racing 0:45

7 FAULKNER Kristen Team BikeExchange - Jayco 0:50

8 EWERS Veronica EF Education-TIBCO-SVB 1:41

9 BERTIZZOLO Sofia UAE Team ADQ 1:46

10 HARVEY Mikayla Canyon//SRAM Racing 1:52

...

25 MAJERUS Christine Team SD Worx 4:28

Schreiwes Christine Majerus

La cinquième étape de ce Women’s Tour, présentée comme l’étape reine, a été très animée tout au long des 106.6 kilomètres à parcourir. Et une nouvelle fois, Christine Majerus n’est pas étrangère à cela puisqu’elle s’est glissée dans plusieurs échappées dès le début de course. Puis, un groupe de onze concurrentes se constitue dans l’ascension de la première difficulté répertoriée du jour, tandis qu’à l’arrière le peloton est déjà nettement amoindri et ne compte plus qu’une trentaine d'unités. Parmi les échappées, on retrouve notamment Christine Majerus (Team SD Worx), Ellen Van Dijk (Trek Segafredo) ou encore Georgia Williams (Team BikeExchange-Jayco).

Au fil des kilomètres, l’avance de ce groupe de tête oscille autour de la minute alors que l’entente n’est pas optimale et que certaines ne contribuent aucunement à son avancée. La poursuite derrière est menée par les équipières du maillot jaune de la FDJ Grace Brown. Le peloton réussit à reprendre les échappées à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée.

Christine Majerus tient bon dans ce premier peloton jusqu’au pied de l’ascension de la Black Mountain située à cinq kilomètres de l’arrivée. Les attaques entre les concurrentes les mieux placées au classement général se succèdent alors. Au sommet, c’est la championne italienne Elisa Longo Borghini (Trek Segafredo) qui prend le dessus sur ses adversaires. Katarzyna Niewiadoma prend la deuxième place et Grace Brown termine à la troisième place. Avec ce résultat, l'Australienne conserve son maillot jaune de leader mais elle est désormais dans le même temps qu'Elisa Longo Borghini. Katarzyna Niewiadoma reste également en embuscade à la troisième place du classement à seulement deux secondes.

Christine Majerus, après une longue journée à l’avant de la course, en termine à la 34ème place à trois minutes et figure désormais à la 25ème place du classement général à 4’28.

La sixième et dernière étape demain promet donc une belle bagarre entre les trois concurrentes de tête au classement général.