Op der leschter Etapp gouf et e Succès vum Lorena Wiebes. D'Christine Majerus koum do op déi gutt 10. Plaz.

Op der Schlussetapp ass et iwwer 142,9 Kilometer vu Chipping Norton op Oxford gaangen. An do huet sech d'Lorena Wiebes am Sprint duerchgesat. D'Plazen 2 an 3 ware fir d'Clara Copponi an d'Elisa Longo Borghini. D'Christine Majerus ass op der 10. Plaz iwwer d'Arrivée gefuer.

D'Schlussvictoire huet sech d'Elisa Longo Borghini geséchert. Mat engem klénge Retard vu just enger Sekonn huet sech d'Grace Brown op der 2. Plaz klasséiert. De Podium komplettéiert gouf vum Katarzyna Niewiadoma. D'Christine Majerus guet sech um Enn op der 25. Plaz klasséiert.

D'Klassement vun der Etapp

1 WIEBES Lorena Team DSM 3:38:15

2 COPPONI Clara FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope ,,

3 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo ,,

4 NEUMANOVA Tereza ,,

5 GUARISCHI Barbara Movistar Team ,,

6 KOOL Charlotte Team DSM ,,

7 VAN DER DUIN Maike Le Col - Wahoo ,,

8 FIDANZA Arianna Team BikeExchange - Jayco ,,

9 CONFALONIERI Maria Giulia Ceratizit-WNT Pro Cycling ,,

10 MAJERUS Christine Team ,,

De General

1 LONGO BORGHINI Elisa Trek-Segafredo 19:19:07

2 BROWN Grace FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:01

3 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon//SRAM Racing 0:05

4 MANLY Alexandra Team BikeExchange - Jayco 0:24

5 MOOLMAN Ashleigh Team SD Worx 0:32

6 CHABBEY Elise Canyon//SRAM Racing 0:49

7 FAULKNER Kristen Team BikeExchange - Jayco 0:54

8 EWERS Veronica EF Education-TIBCO-SVB 1:45

9 BERTIZZOLO Sofia UAE Team ADQ 1:50

10 HARVEY Mikayla Canyon//SRAM Racing 1:56

...

25 MAJERUS Christine Team SD Worx 4:32