E Laser-Gewier, e Mountainbike an en attraktive Parcours, a schonns steet eng originell Form vum Biathlon op de Been.

Ah jo, net ze vergiessen, et muss eng Ekipp mat 4 Sportler um Depart sinn. Do kann d'Saach scho méi komplizéiert ginn. Kënnt nach derbäi, dass eng Damm muss an der Ekipp sinn. Kéint ee sech och 3 Dammen an 1 Här virstellen.

2 Ronnen um Vëlo fir jidder Member vun der Grupp an 2 Mol 5 Léiserschëss. Fir all verfeelte Schoss muss eng Strofronn gedréint ginn. Dës originell Manifestatioun gouf am Kader vum Bikefestival organiséiert.

De ganze Weekend gouf et eng Abberzuel vun Aktivitéite ronderëm de Vëlo.