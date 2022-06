E Mëttwoch goung et op der 1. Etapp vum Tour duerch d'Belsch iwwer 165 Kilometer vu Merelbeke op Maarkedal.

De Mads Pedersen aus Dänemark konnt sech am Massesprint souverän duerchsetzen an ass domadder de Leader am General. D'Belsch Tim Wellens a Jasper Philipsen koumen op der éischter Etapp op d'Plazen 2 an 3.

Den Alex Kirsch hat als 56. e Retard vun dräi Minutten a 6 Sekonnen. Den Alexandre Kess an de Luc Wirtgen sinn als 99. respektiv 120. op eelef Minutten a 50 Sekonnen ukomm. De Jacques Gloesener ass d'Etapp net op en Enn gefuer.

Klassement vun der 1. Etapp



1 PEDERSEN Mads Trek - Segafredo

2 WELLENS Tim Lotto Soudal

3 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Fenix

4 HERMANS Quinten Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux

5 GHYS Robbe Sport Vlaanderen - Baloise

6 ROTA Lorenzo Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux

7 SÉNÉCHAL Florian Quick-Step Alpha Vinyl Team

8 ZINGLE Axel Cofidis

9 MERTENS Julian Sport Vlaanderen - Baloise

10 DAINESE Alberto Team DSM

...

56 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 3:06

99 KESS Alexandre Geofco-Doltcini Materiel Velo.com 11:50

120 WIRTGEN Luc Bingoal Pauwels Sauces WB ,,

D'Generalklassement no der 1. Etapp

1 PEDERSEN Mads Trek - Segafredo 3:49:19

2 WELLENS Tim Lotto Soudal 0:08

3 SCHMID Mauro Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:10

4 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Fenix 0:12

5 LAMPAERT Yves Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:13

6 HERMANS Quinten Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:16

7 GHYS Robbe Sport Vlaanderen - Baloise ,,

8 ROTA Lorenzo Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux ,,

9 SÉNÉCHAL Florian Quick-Step Alpha Vinyl Team ,,

10 ZINGLE Axel Cofidis ,,

...

55 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 3:21

99 KESS Alexandre Geofco-Doltcini Materiel Velo.com 12:06

120 WIRTGEN Luc Bingoal Pauwels Sauces WB