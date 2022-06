Schmid a Wellens leie mat der selwechter Zäit un der Spëtzt. D'Etapp gouf vum Quinten Hermans gewonnen. Beschte Lëtzebuerger ass den

Op der véierter Etapp goung et vun Durbuy op Durbuy. Op den 172 km stoung d'Côte de Petite Somme dräimol um Programm.

Eng Grupp vu sechs Coureuren, ënnert anerem de Mauro Schmid an den Tim Wellens, konnt sech vum Peloton ofsetzen an huet d'Victoire ënnert sech ausgemaach. E puer honnert Meter virun der Arrivée huet de Belsch Quinten Hermans acceleréiert a sech virum Mauro Schmid aus der Schwäiz a sengem Landsmann Tim Wellens duerchgesat. Duerch seng zweet Plaz iwwerhëlt de Mauro Schmid d'Féierung am Generalklassement virum Belsch Tim Wellens, déi zäitgläich un der Spëtzt leien. De Gewënner vum Samschdeg Quinten Hermans ass neien Drëtten. De Mads Pedersen muss säi Leadertrikot ofginn, well hie méi wéi zwou Minutte Retard op de Gewënner hat.

Let's take a look at the final meters of this queen stage. What a beautiful finish from @Quintenhermans! 🏆#BaloiseBelgiumTour pic.twitter.com/v8UnvxUygx — Baloise Belgium Tour (@belgium_tour) June 18, 2022

It’s a very close call between Schmid and Wellens but Mauro Schmid @qst_alphavinyl is the new leader after stage 4 🔥🔥 #BaloiseBelgiumTour pic.twitter.com/pmPdiaIWrv — Baloise Belgium Tour (@belgium_tour) June 18, 2022

Aus Lëtzebuerger Siicht huet de Luc Wirtgen op der drëtter Etapp als 37. déi bescht Performance gewisen. Déi aner Lëtzebuerger Alex Kirsch an Alexandre Kess klasséiere sech als 67. a 94. Am General verléiert den Alex Kirsch dräi Plazen an ass um Samschdeg den 51., de Luc Wirtgen an den Alexandre Kess gewannen e puer Plazen.

D'Klassement vun der Etapp

1 HERMANS Quinten 4:19:40

2 SCHMID Mauro ,,

3 WELLENS Tim 0:04

4 ROTA Lorenzo 0:06

5 DE BONDT Dries 0:29

6 CAMPENAERTS Victor ,,

7 DONOVAN Mark 2:20

8 LAMPAERT Yves 2:22

9 PEDERSEN Mads 2:27

10 PHILIPSEN Jasper ,,

...

37 WIRTGEN Luc 12:33

67 KIRSCH Alex 19:51

94 KESS Alexandre 22:18

D'Generalklassement

1 SCHMID Mauro 12:11:42

2 WELLENS Tim ,,

3 HERMANS Quinten 0:08

4 ROTA Lorenzo 0:41

5 CAMPENAERTS Victor 1:05

6 DE BONDT Dries 1:50

7 PEDERSEN Mads 2:08

8 LAMPAERT Yves 2:13

9 RIESEBEEK Oscar 2:33

10 PHILIPSEN Jasper 2:36

...

51 KIRSCH Alex 23:06

69 WIRTGEN Luc 27:11

101 KESS Alexandre 35:47