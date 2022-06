Op der zweetleschter Etapp huet de Michel Ries eng Leeschtungssteigerung par rapport zum Virdag gewisen. De Michael Woods gewënnt virum Carlos Rodriguez.

Um Samschdeg goung et fir d'Coureure iwwer 188 km vu Sigean op Les Angles. De Kanadier Michael Woods setzt sech virum spueneschen Trio Carlos Rodriguez, Jesus Herrada an Alejandro Valverde duerch an iwwerhëlt mat dëser Victoire de Maillot vum Leader am General.

De Michel Ries vum Team Arkéa Samsic konnt no senger 123. Plaz um Virdag eng besser Performance weisen a konnt sech als 10. klasséieren. Am Klassement mécht de Lëtzebuerger 105 Plaze gutt a läit elo mat engem Retard vu 6'42'' op der 14. Positioun.

D'Klassement vun der Etapp

1 WOODS Michael 5:23:35

2 RODRÍGUEZ Carlos 1:11

3 HERRADA Jesús 1:12

4 VALVERDE Alejandro ''

5 SKJELMOSE JENSEN Mattias 1:34

6 EIKING Odd Christian 1:35

7 GREGAARD Jonas ''

8 QUINTANA Nairo ''

9 RODRÍGUEZ Cristián ''

10 RIES Michel 2:26

D'Generalklassement

1 WOODS Michael 10:19:59

2 RODRÍGUEZ Carlos 1:16

3 HERRADA Jesús 1:21

4 VALVERDE Alejandro 1:24

5 SKJELMOSE JENSEN Mattias 1:47

6 QUINTANA Nairo 1:48

7 EIKING Odd Christian ,,

8 GREGAARD Jonas ,,

9 RODRÍGUEZ Cristián ,,

10 EDET Nicolas 2:38

...

14 RIES Michel 6:42