Op der leschter Etapp huet sech de Michel Ries am General nach ëm zwou Plaze verbessert. D'Victoire ass um Enn fir de Michael Woods aus Kanada.

E Sonndeg ass et op der leschter Etapp vun der Route d'Occitanie iwwer 188.3 Kilometer vu Les Angles op Auterive gaangen. Den Niccolo Bonifazio aus Italien konnt sech dobäi am Sprint viru sengem Landsmann Matteo Moschetti an dem Däitsche Max Kanter duerchsetzen. De Michel Ries koum mat engem Retard vun 1:02 Minutten op d'Arrivée.

Am General steet um Enn de Michael Woods un der Spëtzt. De Kanadier, deen no senger Victoire e Samschdeg d'Féierung am Klassement iwwerholl hat, konnt säi Virsprong op der leschter Etapp halen a sech um Enn mat engem Plus vun iwwert enger Minutt d'Victoire virun den zwee Spuenier Carlos Rodriguez a Jesus Herrada sécheren. De Michel Ries krut sech op der leschter Etapp nach ee Mol ëm zwou Plaze verbessert a schléisst den Tour domat op enger gudder 12. Plaz of.

D'Klassement vun der Etapp

1 BONIFAZIO Niccolò 4:13:48

2 MOSCHETTI Matteo ,,

3 KANTER Max ,,

4 VIVIANI Elia ,,

5 BOUDAT Thomas ,,

6 SKJELMOSE JENSEN Mattias ,,

7 VALVERDE Alejandro ,,

8 GREGAARD Jonas ,,

9 HERRADA Jesús ,,

10 HEIDUK Kim ,,

31 RIES Michel 1:02

D'Generalklassement

1 WOODS Michael 14:33:47

2 RODRÍGUEZ Carlos 1:16

3 HERRADA Jesús 1:21

4 VALVERDE Alejandro 1:24

5 SKJELMOSE JENSEN Mattias 1:47

6 QUINTANA Nairo 1:48

7 GREGAARD Jonas ,,

8 RODRÍGUEZ Cristián ,,

9 EDET Nicolas 3:41

10 ZEITS Andrey 4:48

12 RIES Michel 7:45