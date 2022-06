Op der leschter Etapp ass de Bob Jungels staarke 5. ginn. D'Victoire am Zäitfuere war fir de Remco Evenepoel aus der Belsch.

E Sonndeg ass den Tour de Suisse mat engem Zäitfueren zu Vaduz iwwer 25.6 Kilometer op en Enn gaangen. Op der leschter Etapp konnt sech de Belsch Remco Evenepoel mat engem Virsprong vun dräi Sekonne virum Geraint Thomas duerchsetzen. De Stefan Küng aus der Schwäiz koum mat engem Retard vun zéng Sekonnen op déi drëtte Plaz. Fir de Bob Jungels ass dobäi déi 5. Plaz rausgesprongen.

Am General heescht dat d'Schlussvictoire fir den Thomas Geraint. De Britt steet um Enn mat engem Virsprong vun 1:12 Minutt virum Kolumbianer Sergio Higuita an 1:16 Minutt virum Jakob Fuglsang aus Dänemark. De Bob Jungels schléisst den Tour no sengem Effort op der leschter Etapp op der 6. Plaz am Generelklassement of.

D'Klassement vun der Etapp

1 EVENEPOEL Remco 0:28:26

2 THOMAS Geraint 0:03

3 KÜNG Stefan 0:10

4 MARTÍNEZ Daniel Felipe 0:28

5 JUNGELS Bob 0:33

6 SCHACHMANN Maximilian 0:39

7 GROßSCHARTNER Felix 0:55

8 POWLESS Neilson 0:59

9 FUGLSANG Jakob 1:02

10 VAN BAARLE Dylan 1:04

D'Generalklassement

1 THOMAS Geraint 33:07:09

2 HIGUITA Sergio 1:12

3 FUGLSANG Jakob 1:16

4 POWLESS Neilson 2:10

5 KÜNG Stefan 2:25

6 JUNGELS Bob 2:59

7 GROßSCHARTNER Felix 3:37

8 MARTÍNEZ Daniel Felipe 3:39

9 POZZOVIVO Domenico 3:42

10 SCHACHMANN Maximilian 3:45