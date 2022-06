Op der leschter Etapp gouf et am Massesprint eng Victoire fir de Fabio Jakobsen aus Holland. Den Alexandre Kess war de beschte Lëtzebuerger vum Dag.

Op der fënnefter an domat leschter Etapp vum Tour duerch d'Belsch ass et fir d'Coureuren nach eng Kéier iwwer 179.9 Kilometer vu Gingelom op Beringen gaangen. Am Massesprint op der Arrivée konnt sech den Hollänner Fabio Jakobsen virun den zwee Belsch Jasper Philipsen a Gerber Thijssen duerchsetzen. Beschte Lëtzebuerger war den Alexandre Kess, deen zäitgläich mam Vainqueur vun der Etapp den 32. ginn ass. Kuerz drop ass den Alex Kirsch als 36 iwwert d'Zillinn gefuer a fir de Luc Wirtgen stoung um Enn déi 87. Plaz mat engem Retard vu 27 Sekonnen.

Am General steet um Enn d'Schlussvictoire fir de Mauro Schmid aus der Schwäiz knapps virum Tim Wellens aus der Belsch a sengem Landsmann Quinten Hermans. Den Alex Kirsch placéiert sech hei als beschte Lëtzebuerger op der 49. Plaz. Hannendru kommen de Luc Wirtgen op déi 66. an den Alexandre Kess op déi 95. Plaz.

D'Klassement vun der Etapp

1 JAKOBSEN Fabio 3:47:03

2 PHILIPSEN Jasper ,,

3 THIJSSEN Gerben ,,

4 BENNETT Sam ,,

5 WALSCHEID Max ,,

6 CAPIOT Amaury ,,

7 PEDERSEN Mads ,,

8 DAINESE Alberto ,,

9 WEEMAES Sasha ,,

10 VAN ASBROECK Tom ,,

32 KESS Alexandre ,,

36 KIRSCH Alex ,,

87 WIRTGEN Luc 0:27

D'Generalklassement

1 1 - SCHMID Mauro 15:58:40

2 WELLENS Tim ,,

3 HERMANS Quinten 0:12

4 ROTA Lorenzo 0:45

5 CAMPENAERTS Victor 1:09

6 DE BONDT Dries 1:54

7 PEDERSEN Mads 2:12

8 PHILIPSEN Jasper 2:34

9 RIESEBEEK Oscar 2:37

10 GATE Aaron 3:03

49 KIRSCH Alex 23:10

66 WIRTGEN Luc 27:42

95 KESS Alexandre 35:51