De Freideg an enger Woch fänkt den Tour de France zu Kopenhagen an Dänemark un.

D'Ekippe ginn an den nächste Stonnen an Deeg d'Selektioune bekannt, mee et gesäit ganz sou aus, wéi wann 3 Lëtzebuerger dobäi wieren.

1) Bob Jungels AG2R-Citroën (4. Tour de France)

2) Kevin Geniets Groupama - FDJ (1. Tour de France)

3) Alex Kirsch Trek-Segafredo (1. Tour de France)

RTL-Informatiounen no sinn déi 3 mat grousser Sécherheet bei der 109. Editioun vum Tour fir hir Ekippen am Asaz. D'Course kënnt Dir all Dag live mat Lëtzebuerger Commentaire vum Kim Kirchen an Tom Flammang op RTL kucken.