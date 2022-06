Vun e Samschdeg den Owend 20.10 Auer war de Ralph Diseviscourt bei der Race Across France ënnerwee an ass e Freideg de Moien géint 5.55 Auer ukomm.

2.500 Kilometer, vun der Normandie bis op d'Côte d'Azur, huet den Ultracyclist Ralph Diseviscourt an de leschte knapp fënnef an en hallwen Dag hannert sech bruecht. An et war keen einfache Parcours, well ënner anerem goung et duerch d'Alpen, mat der Alpe d'Huez, oder och de Mont Ventoux erop, dee quasi déi lescht grouss Schwieregkeet vun dëser dach ganz schwéierer Course war.

E weidert "Hindernis" um Tour duerch Frankräich war d'Wieder, wat Sonn, Niwwel, Reen, Schnéi a Knëppelsteng um Programm hat.

E Freideg am fréie Moien ass de Lëtzebuerger Ultracyclist bei sonnegem Wieder a bloem Himmel kuerz viru 6 Auer als Éischten am Zil un der Côte d'Azur ukomm.