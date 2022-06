Beim Optakt mam Contre la montre e Freideg war d'Christine Majerus als eenzegt bei der Dammen-Elite ageschriwwen - deemno ass et e weideren Titel fir si.

Den Titel bei den Dammen-Espoirs geet un d'Nina Berton virum Marie Schreiber.

Bei de Juniorinne gewënnt d'Liv Wenzel virum Layla Barthels an dem Anouk Schmitz. A bei den Damme-Masters war d'Mélanie Wünsch eleng um Depart.

Bei den Debutants-Damme ware just zwou Konkurrentinnen um Depart. Den Titel geet un d'Sarah Mousel virum Lisi Schmitz.

Bei der Hären-Elite konnt sech wéi erwaart de Bob Jungels virum Michel Ries an dem Luc Wirtgen behaapten.

Bei den Espoirs war den Arthur Kluckers de Séierste virum Mats Wentzel an dem Loic Bettendorf.

Séiersten am Contre la Montre bei de Juniore war de Mathieu Kockelmann. Op d'Plazen Zwee an Dräi koumen de Mil Morang an de Mats Berns.

Bei der Hären-Elite ouni Kontrakt huet sech den Tim Diederich de Lëtzebuerger Championstitel geséchert, virum Tom Thill an dem Philippe Schmit.

De Serge Bertemes war dee Séiertsten am Contre la Montre bei de Masters virum Lucien Kirch an dem Dany Papi.

Den David Loschetter stoung bei den Hären-Debutants uewen um Podium. Op d'Éiereplaz koumen de Rick Meylender an de Jonah Flammang-Lies.

Schwieregkeete bei Organisatioun vu Championnat

E Freideg ass mam Contre la montre an alle Kategorien den Optakt vum Championnat am Cyclissem. Dat sollt vum Zéissenger Veräin zu Biissen organiséiert ginn. Wéinst Problemer mat der Streck ass d'Championnat awer elo zu Nouspelt an den Organisateur ass de VC Mamerdall.

Championnat am Cyclissem - Reportage Rich Simon

Zanter 6 Joer ass et net evident, fir iwwerhaapt een Organisateur fir d'Championnat am Cyclissem ze fannen. Dat huet virun allem domadder ze dinn, datt et de Veräiner dacks u genuch Leit feelt, fir eng Hand mat unzepaken. Dëser Problematik ass sech de President vun der Vëlosfederatioun, Camille Dahm, bewosst. Dofir schwieft him vir, datt een d'Championnat an Zukunft regional soll organiséieren: "Mir mussen eis an Zukunft zesummen doen. Oft ass et ee Veräin deen et eleng net méi hi kritt, well d'Leit net méi bereet sinn fir hir Fräizäit ze afferen. Dat ass leider an eiser Gesellschaft elo esou ginn. Ech géif et gutt fannen, wa mir am Hierscht zesumme mat de Veräiner géifen decidéieren, datt déi 4 Regiounen un d'Rei kommen. All Regioun kéim dann all 4 Joer un d'Rei. Ob dann 1 Veräin et organiséiert oder e puer Veräiner, dat ass deenen dann iwwerlooss."

Ganz kuerzfristeg ass de VC Mamerdal fir den Zéissenger Veräin agesprongen an huet séier mussen ee Parcours eraus sichen. Deen ass elo 14 Kilometer laang mat Depart an Arrivée zu Nouspelt: "Fir déi grouss Kategorien, ass een Héichtenënnerscheed pro Tour vun 160 Meter. Bei der Haaptcourse sinn dat dann 1.600 Héichtemeter. Et sinn awer d'Coureuren, an alle Kategorien, déi d'Course schwéier oder einfach maachen. Et ass een Tour, dee mir alle Kategorien kennen zoumudden."

Nom Contre la Montre vun e Freideg, sinn e Samschdeg d'Courssen en Ligne fir d'Minimmes, Cadet, Debutants a Masters. E Sonndeg ginn dann d'Junioren, d'Dammen, d'Espoiren an d'Elite un den Depart.