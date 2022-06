Beim Championnat am Cyclissem ass et e Sonndeg d'Suite vun de Stroossecourssen. Bei den Dammen (Elite) huet eng weider Kéier d'Christine Majerus gewonnen.

E Sonndeg de Moie goung et bei den Dammen ëm de Championstitel am Cyclissem. Bei den Dammen hat d'Christine Majerus déi stäerkste Been a konnt sech eng weider Kéier den Titel sécheren. Dat virum Isabelle Klein.

Bei den Espoirs-Damme konnt sech d'Nina Berton virum Marie Schreiber behaapten.

Séierst Juniorin war d'Liv Wentzel, virum Anouk Schmitz an dem Layla Barthels.

E Sonndeg de Mëtteg ass nach d'Course bei den Häre vun den Espoirs/Elites.

