E Freideg fänkt den Tour de France un. Wärend den 3 Woche Course gi wéi gewinnt 21 Etappe gefuer mat am Ganze ronn 3.350 Kilometer.

22 Ekippen, respektiv 176 Coureure sinn dëst Joer dobäi. 3 Lëtzebuerger si mat dobäi. Fir de Bob Jungels ass et déi véiert "Grande Boucle", déi hie fiert. Den Alex Kirsch geet eng éischte Kéier un den Depart an och fir de Kevin Geniets ass et déi éischte Participatioun beim Tour de France.

De Kevin Geniets

"Ech schaffe schonns puer Joer dorobber hin. Dëst Joer am Wanter war de Plang kloer, fir an der Tour ze goen. De Plang ass esou verlaf wéi mir wollte mat engem ganz gudden Dauphiné. Vun dohier freeën ech mech natierlech, fir an der Tour ze goen. Privat Ambitiounen hunn ech keng, ech wäert och net vill Kaarte kréien. Mir hunn ee Pinot, deen Etappe ka gewannen, ee Küng, deen um éischte Dag ka Giel huelen an de Gaudu fir de General. Et ass eng ganz staark Ekipp. Dofir hunn ech am Ufank mol keng oppe Kaarten."

Dat lescht Joer war de Bob Jungels wéinst enger Blessur net um Depart vum Tour de France. Mat där Blessure huet hie sech laang ronderëm geplot. Zanter dem Tour de Suisse, deen e Sonndeg virun enger Woch op een Enn gaangen ass, schéngt hien awer nees um richtege Wee ze sinn a seng al Form erëmfonnt ze hunn. Am General koum hien an der Schwäiz um Enn op déi 6. Plaz. Déi huet och dozou bäigedroen, datt hie vu senger Ekipp fir den Tour de France zeréckbehale gouf. Bis dohinner stoung d'Selektioun op wackelege Been.

Bob Jungels iwwer den Tour de France/Reportage Rich Simon

"Ech war mir net sécher, bis ech vum Vincent Lavenu ugeruff krut. Et war alles e bëssen nei fir mech. Soss déi Jore war ech deelweis deen, deen d'Ekipp konnt eraussichen. Elo war ech bei deenen, déi hu mussen zidderen. Et war eng ganz logesch Saach, datt dat bis zum Schluss e bëssen erausgezu gouf. Ech war einfach nëmme frou, fir no deem Tour de Suisse kennen dobäi ze sinn."

Am Tour de Suisse ass de Bob Jungels um leschten Dag am Zäitfueren op déi 5. Plaz komm. Dat no schwéiere Biergetappen déi Deeg virdrun. D'Form ass zum richtegen Zäitpunkt nees zeréckkomm.

"Speziell och fir no deem Zäitfueren nees zu der aler Form erëmzefannen, war einfach top. Fir mech war et dat Bescht, wat konnt geschéien. Zu engem spéiden, awer gudden Zäitpunkt, virum Tour. Ech freeë mech an hoffen, datt et ee gudden Tour gëtt. Datt mir mam Ben O'Connor eng gutt Plaz am General maachen an datt ech mech op enger Etapp ka weisen. Dat wier schonns flott."

De leschte Freideg huet de Bob Jungels och d'Zäitfueren um Championnat gewonnen. Dat ass iwwer gutt 13 Kilometer gaangen. Praktesch déi selwecht Distanz wéi d'Optakt-Zäitfueren e Freideg am Tour de France.

E Freideg fänkt den Tour de France zu Kopenhagen an Dänemark un. D'Arrivée vum Tour de France ass de 24. Juli op de Champs-Élysées. E Mëttwoch den Owend um 18.30 Auer ass schonn d'Ekippepresentatioun. Op RTL.lu kënnt Dir dat Ganzt am Livestream kucken.

Programm