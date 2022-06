Kuerz no der Presentatioun vun den Ekippe koum d'Nouvelle, datt de Lëtzebuerger Champion am Zäitfuere positiv op de Coronavirus getest gouf.

De Lëtzebuerger hätt eng niddereg Viruslaascht am PCR-Test vun de Mëttwoch de Moien a géif en Donneschdeg nach eng Kéier getest ginn. Dono fält dann d'Decisioun, ob de Bob Jungels e Freideg zu Kopenhagen kann un den Depart vun der Grande Boucle goen oder net, esou den Team-Dokter vun AG2R-Citroën Serge Niamke. Am Fall vun engem Forfait géif de Lëtzebuerger Coureur vum Greg Van Avermaet ersat ginn.

Nieft dem Bob Jungels goufen och den Tim Declercq vu Quickstep an den Matteo Trentin vun Emirates positiv getest.

De Bob Jungels war jo schonn e Sonndeg aus gesondheetleche Grënn net an der "Course en ligne" vum Lëtzebuerger Championnat um Depart.

22 Ekippen, respektiv 176 Coureure sinn dëst Joer dobäi, dorënner emol sécher zwee Lëtzebuerger. Den Alex Kirsch geet eng éischte Kéier un den Depart an och fir de Kevin Geniets ass et déi éischte Participatioun beim Tour de France. Fir de Bob Jungels kéint et, deemno wéi et en Donneschdeg ausgeet, déi véiert "Grande Boucle" sinn, déi hie fiert.