Den Tour de France 2022 ass lancéiert, mee entretemps sinn et nees 5 Joer hier, datt den Tour duerch eist Land gefuer ass.

Geschwë sollen awer nees d'Cyclisten e Passage duerch e Grand-Duché maachen: allemol freet de Sportminister Georges Engel de Ministerrot fir en entspriechend Mandat ze kréien, fir eng Demande ze stellen.

Wëll et sécher schéngt, datt d'Regierung dës Demande un d'Organisateure vun der Grande Boucle wäert supportéieren, kéint et also bannent den nächste Jore sinn, datt den Tour duerch de Grand-Duché fiert, respektiv och eng Etapp Heiheem gestart gëtt oder awer souguer de Grand Depart am Land wier. Dat war viru genee 20 Joer fir d'lescht de Fall.

Seng Demande un d'Organisateure vum Tour de France argumentéiert de Minister Engel iwwregens mam héijen "return on invest", deen e Passage vun der weltwäit renomméiertster Vëloscourse mat sech bréngt.

Interessant ze notéieren, datt un der Wéi vun dëser Iddie den LSAP-Deputéierten Mars Di Bartolomeo stoung, deen e Mëttwoch sengem Parteifrënd Engel eng parlamentaresch Fro gestallt hat, déi e Freideg ewell (ouni urgence) eng Äntwert krut.

Pénktlech also fir den Depart vun der Grande Boucle zu Kopenhagen.