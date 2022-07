De Wout van Aert ass als Zweeten iwwert de wäisse Stréch gefuer an iwwerhëlt domadder de Maillot Jaune.

De Fabio Jakobsen ass e Samschdeg op der zweeter Etapp vum Tour de France als Éischten iwwert d'Arrivée gefuer. Den Hollänner huet sech am Sprint virum Belsch Wout van Aert duerchgesat. Domadder ass et déi zweet Victoire an dësem Tour fir d'Ekipp Quick-Step Alpha Vinyl.

Déi dräi Lëtzebuerger Bob Jungels, Alex Kirsch a Kevin Geniets hu keng Zäit verluer. Op Grond vu ville Chutte bannent de leschten dräi Kilometer, an eng war och de Bob Jungels verwéckelt, krute si déi nämmlecht Zäit wéi de Gewënner opgeschriwwen.

Neie Leader am General ass de Wout van Aert. Duerch d'Bonifikatioune zitt hie laanscht den Yves Lampaert. De Belsch huet elo eng Sekonn Avance op säi Landsmann.

Op der 202 Kilometer laanger Etapp, déi vu Roskilde op Nyborg an Dänemark gaangen ass, stoungen e Samschdeg dräi Bierger vun der véierter Kategorie um Programm. Direkt vum Depart ewech hat sech eng Echappée vu véier Coureuren ofgesat. Ënnert hinne war den Dän Magnus Cort Nielsen. Hien huet sech dann och déi meescht Biergpunkte geséchert, esou datt hien e Sonndeg am Trikot mat de Punkten dierf fueren. 32 Kilometer virun der Arrivée goufen déi lescht Coureuren aus dem Spëtzegrupp vum Peloton agefaangen.

An der Schlussphas vun der Etapp war den Tempo dunn am Peloton ganz héich. De Wand un der dänescher Küst huet de Coureuren d'Liewen dobäi och nach schwéier gemaach. Duerch eng grouss Hektik am Peloton koum et dann och zu Chutten. 19 Kilometer virun der Arrivée war de Maillot Jaune Yves Lampaert an eng verwéckelt. Him ass et awer gelongen, fir nees zeréck an de Peloton ze kommen.

Um Enn ass d'Decisioun am Sprint gefall an do war de Fabio Jakobsen dee Séiersten. D'Plazen zwee an dräi ware fir de Wout van Aert an de Mads Pedersen.

Bannent de leschten dräi Kilometer gouf et weider Chutten am Peloton. Och de Bob Jungels war hei mat dra verwéckelt. Hie konnt duerno awer weiderfueren.

De Jungels, wéi och de Kevin Geniets an den Alex Kirsch kruten déi nämmlecht Zäit wéi de Gewënner opgeschriwwen. Am General ass de Bob Jungels den 12. op 24 Sekonnen, de Kevin Geniets ass den 71. op 59 Sekonnen an den Alex Kirsch läit mat engem Réckstand vun zwou Minutten a 26 Sekonnen op der 172. Plaz.

