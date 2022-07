De Lëtzebuerger ka sech zu Dikrech no 92 Kilometer am Spint virum Belsch Jarno Widar behaapten.

Am Vëlossport huet de Mathieu Kockelmann de Grand Prix de Luxembourg, eng international Junior-Course gewonnen. No 94 Kilometer huet sech de Lëtzebuerger zu Dikrech aus enger Echappée eraus am Sprint virum Belsch Jarno Widar an dem Britt Mark Lightfoot duerchgesat. De Widar hat e Samschdeg de Grand Prix Général Patton gewonnen.

De Mil Morang ass den 8. ginn, de Fynn Ury den 9. an de Mats Berns den 11.. Allendräi op iwwer 2 Minutten.

D'Klassement

1 KOCKELMANN Mathieu 2:10:07

2 WIDAR Jarno ,,

3 LIGHTFOOT Mark ,,

4 PRESTIANNI Sacha ,,

5 BIEHL Kevin 0:01

6 BERGER Baptiste 0:02

7 DHONDT Robbe 2:16

8 MORANG Mil ,,

9 URY Fynn ,,

10 VANDEN HEEDE Lars 2:19