D'Christine Majerus koum en Dënschdeg op déi 38. Plaz, dat an der nämmlechter Zäit wéi d'Gewënnerin.

Am Giro d'Italia Donne ass et en Dënschdeg op der véierter Etapp iwwer relativ flaach 126,1 Kilometer vu Carpi op Reggio Emilia gaangen. D'Italienerin Elisa Balsamo konnt sech hei am Sprint virun den Hollännerinne Charlotte Kool a Marianne Vos duerchsetzen. D'Christine Majerus ass an der nämmlechter Zäit als 38. iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer.

Am General läit d'Annemiek van Vleuten nach ëmmer un der Spëtzt. Si huet e Virsprong vu 25 Sekonnen op d'Mavi Garcia. D'Lëtzebuerger Championne läit op der 58. Plaz mat engem Retard vu 17 Minutten a 17 Sekonnen.

D'Klassement vun der Etapp

1 BALSAMO Elisa Trek - Segafredo

2 KOOL Charlotte Team DSM ,,

3 VOS Marianne Team Jumbo-Visma ,,

4 CONSONNI Chiara Valcar - Travel & Service ,,

5 BASTIANELLI Marta UAE Team ADQ ,,

6 SIERRA Arlenis Movistar Team ,,

7 BARBIERI Rachele Liv Racing Xstra ,,

8 COPPONI Clara FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope ,,

9 ZANETTI Emanuela Isolmant - Premac - Vittoria ,,

10 TEUTENBERG Lea Lin Ceratizit-WNT Pro Cycling ,,

...

38 MAJERUS Christine Team SD Worx ,,

De General

1 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team 8:46:33

2 GARCÍA Mavi UAE Team ADQ 0:25

3 CAVALLI Marta FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:57

4 LONGO BORGHINI Elisa Trek - Segafredo 5:00

5 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 5:13

6 SPRATT Amanda Team BikeExchange - Jayco 5:14

7 CHABBEY Elise Canyon//SRAM Racing 5:21

8 FISHER-BLACK Niamh Team SD Worx 5:28

9 MUZIC Évita FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 5:29

10 PERSICO Silvia Valcar - Travel & Service ,,

...

58 MAJERUS Christine Team SD Worx 17:17